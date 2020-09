Ireal! Ce a făcut Larisa Oprea de față cu fiica ei! Melissei i s-a făcut rău imediat VIDEO

Imagini uimitoare cu Larisa Oprea! Ce a făcut soția cunoscutului cântăreț de față cu fiica ei? Melissei nu i-a venit a crede, iar imediat i s-a făcut rău. Dezvăluirile șocante vin din partea unui apropiat de-al artistului.

Dezvăluiri șocante despre Larisa Oprea! Ce a făcut de față cu fiica ei?

Scandalul din familia Oprea continuă, iar noi detalii șocante ies la iveală pe zi ce trece! Un apropiat de-al artistului a susținut că Melissei i s-a făcut rău într-o zi din cauza faptului că a fost foarte afectată de comportamentul mamei sale. Bărbatul în cauză ar fi fost chiar el amenințat de femeie în fața copiilor. Din păcate, se pare că familia din partea soției artistului nu încetează cu reacțiile furibunde și cu comportamentul agresiv asupra tuturor care le calcă proprietate în aceste zile sau doar încearcă să afle ce se întâmplă cu adevărat în familia cândva invidiată datorită frumuseții sale. Un prieten de-al lui Alin a declarat la Xtra Nigh Show că a fost amenințat de Larisa și de unul din frații ei după ce pur și simplu a trecut cu mașina prin fața casei sale.

Bărbatul a fost ulterior sunat pe numărul personal de telefon de unui din frații soției jumătăți trupei Talisman și i s-a spus să întoarcă mașină, căci astfel „va fi nasol”. Prietenul cântărețului a făcut exact cum i s-a spus și a ajuns pe terasă, loc unde se afla femeia, alături de copiii și frații ei. Bărbatul susține că fiica artistului s-a retras din scenariu tocmai pentru că la un moment dat i s-a făcut rău din cauza comportamentului mamei sale. Mai mult decât atât, amicul lui Alin a mai mărturisit că a cunoscut-o de-a lungul anilor pe Melissa, iar că aceasta e vizibil extrem de schimbată în ultima perioadă. Dezvăluirile uimitoare au fost făcute prin intervenție telefonică în cadrul XNS.

„Erau de față și copiii”

„Erau de față și copiii. Erau, săracii, tăcuți. La un moment dat Melissei i s-a făcut rău și a zis: „Mami, mă duc să mă plimb”. Copilul suferea foarte tare. Am fost amenințat și eu, și el. (…) Nu am recunoscut-o. Am rămas fără cuvinte. Ceea ce m-a marcat pe mine este că de fapt tatăl nu mai este tatăl, este Alin Oprea”, a declarat prietenul vedetei.