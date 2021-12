Ipostază inedită pentru Neti Sandu diseară, la Protevelion. Nimeni nu a mai văzut-o așa, vreodată

Neti Sandu vine cu o surpriză uriașă pentru toți românii care adoră să o urmărească dimineață de dimineață la rubrica de Horoscop. Ce va face aceasta în seara de Revelion? Puțini din fanii săi se așteptau la așa ceva din partea ei.

Neti Sandu va păși în noul an făcând ceva deosebit. Acesta le va face o surpriză total neașteptată fanilor săi. Concret, prezentatoarea rubricii Horoscop urmează să cânte la petrecerea de Revelion. Vedeta a acceptat invitația Pro Tv și provocarea inedită.

Cea din urmă a susținut că este extrem de încântată de ceea ce fanii urmează să vadă chiar în această seară și se simte bucuroasă pentru că face parte din familia cu care își va petrece ultimele clipe din an.

„Îmi pare bine că m-am aventurat. Că am fost întrebată dacă „mă bag” la așa ceva, că e… maraton, nu alta! Și m-am riscat! Mi-a plăcut foarte mult. Am fost ca într-un cantonament, m-am simțit foarte bine cu colegii, ne-am descoperit altfel, am avut toată admirația pentru cei de acolo – colegii, vedetele pe care nu le știam decât de la televizor, dar și pentru echipa de producție care a fost absolut minunată! M-am simțit ca în parcul de distracții, ca în Orășelul Copiilor”, a mărturisit aceasta, pentru click.ro.