Este Neti Sandu îndrăgostită? Dezvăluiri în premieră făcute de vedetă despre viaţa intimă

Este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, iar de-a lungul anilor și-a păstrat aceeași imagine fără de cusur. Deși românii o urmăresc zilnic la televizor și îi ascultă previziunile astrale cu interes, puțini sunt cei care o cunosc cu adevărat pe Neti Sandu. Dezvăluiri din viața privată a brunetei. Cine este bărbatul care i-ar fi furat inima.

Neti Sandu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România, fiind un astrolog reputat. Deși este o fire deschisă și caldă, puțini sunt cei care au reușit să cunoască detalii din viața privată a lui Neti Sandu.

Invitată recent în cadrul podcastului lui Horia Brenciu, bruneta a mărturisit că pasiunea pentru astrologie i-a fost insuflată de către bunicul său.

„Pasiunea a venit de la faptul că bunicul, care era penticostal, voia ca cineva să urmeze pe linia asta… Mama nu a vrut, tata nici atât. Apoi m-au dat pe mine să servesc eu. E adevărat că mă duceam și cântam în cor, spuneam poezii.

Acolo mi-am început cariera, dacă vrei. Și bunicul, care avea doar trei clase, care e foarte gospodar și sănătos la minte, a intrat în religia asta și așa a murit. Foarte mulți au ieșit de acolo pentru că nu s-au regăsit. Eu nu am avut o ramură religioasă. Eu am o relație cu mine.

Eu aici îl caut, am fost și eu la biserică. Eu nu înțelegeam ce îmi spunea bunicul. El spunea următorul lucru: Viața asta nu trebuie trăită pentru că există promisiunea de după. Eu nu înțelegeam. Am citit Biblia, am întrebat, am conspectat și tot așa. Eu nu înțelegeam în ce crede.

Eu nu pricepeam. Atunci m-am apucat să citesc toată literatura universală, toată filosofia pământului. Apoi, când am văzut că nu mă mulțumesc nici cu parcurgerea tuturor filosofiilor acestui pământ, am zis că trebuie să caut altundeva.”, a povestit Neti Sandu.