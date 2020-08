Ionel Ganea a divorțat de soția lui. Ce pensie viageră colosală trebuie să îi plătească Danei Iaru

Pare că războiul din familia Ganea a ajuns la final. După numeroase termene de judecată, magistrații au dat decizia finală. Deși nu a obținut tot ce își dorea, Dana Iaru, fosta soție a internaționalului Ionel Ganea s-a ales cu o pensie viageră ce depășește puțin suma de o mie de euro.

Ionel Ganea a divorțat de Dana Iaru

În urmă cu câteva zile, magistrații de la Judecătoria Făgăraș au dat decizia finală în procesul de divorț dintre Ionel Ganea și soția lui, Dana Iaru. În afară de desfacerea actului de căsătorie, judecătorii l-au obligat pe fostul component al Generației de Aur să-i plătească fostei partenere o rentă viageră în valoare de 5.000 de lei.

”Admite apelul declarat de apelanta reclamantă Ganea Daniela Marcela împotriva sentinței civile nr. 2505/10.12.2019 a Judecătoriei Făgăraș, pe care o schimbă în parte și în consecință:

Obligă pârâtul Ganea Ioan Viorel să plătească reclamantei Ganea Daniela Marcela suma de 5.000 lei lunar cu titlu de prestație compensatorie sub formă rentei viagere. Respinge apelul declarat de apelantul pârât Ganea Ioan Viorel împotriva sentinței civile nr. 2505/10.12.2019 a Judecătoriei Făgăraș. Menține celelalte dispoziții ale sentinței civile apelate. Definitivă”, este decizia magistraților.

Mulțumită de decizia magistraților

De altfel, fosta soție a lui Ionel Ganea s-a declarat mulțumită de decizia magistraților. Mai mult, aceasta a mărturisit că este fericită pentru simplul motiv că, în sfârșit, a devenit o femeie liberă.

„Ziua de miercuri a fost una dintre cele mai fericite din viața mea. Sunt, în sfârșit, o femeie liberă, îmi pot trăi viața liniștită. Decizia este definitivă și irevocabilă, acel domn nu mai are nicio cale de atac. Nu mă așteptam la o asemenea decizie, aici mă refer la renta pe care o voi primi.

Mi se pare un lucru normal ce au decis judecătorii, de bun simț. Timp de 24 de ani, m-am ocupat de casă, de copii, de tot. Este logic să primesc acei bani. Mâine, poimâine, fac 50 de ani, nu o mai pot lua acum de la zero. Din ce am înțeles, acei bani îi voi primi până la o eventuală recăsătorire. Sau până când unul dintre noi va înceta din viață. Sunt fericită și mândră că am avut puterea sa merg până la capăt. Cu domnul nu am vorbit, între noi nu mai există niciun contact. Acum urmează partajul, să vedem ce va fi și acolo „, a precizat Dana Iaru, pentru Cancan.ro.