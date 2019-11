Iohannis e mare favorit la casele de pariuri în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cât câștigi dacă pariezi pe Dăncilă

Au mai rămas doar trei zile până la turul doi al alegerilor prezidențiale 2019, iar casele de pariuri îl dau mare favorit pe candidatul PNL, Klaus Iohannis. Viorica Dăncilă a primit o cotă uriașă din partea bookmakerilor. Cei care pariază pe candidatul PSD pot câștiga de opt ori mai mult în cazul în care Dăncilă ajunge președintele României.

Alegeri prezidențiale 2019. Iohannis vs. Dăncilă, cote la casele de pariuri

România se pregătește de turul doi al alegerilor prezidențiale, însă mulți cetățeni cu drept de vot sunt încă nehotărâți cu privire la exprimarea opțiunii de vot, în mare parte din cauză că președintele Klaus Iohannis a refuzat să participe la o dezbatere electorală cu Viorica Dăncilă. Cei doi candidați au organizat, totuși, dezbateri separate, la care jurnaliștii au putut să le pună întrebări.

Lupta dintre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă pentru Palatul Cotroceni a ajuns și la casele de pariuri, care au în ofertă opțiuni de pariuri pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. Candidatul PNL este mare favorit și a primit din partea bookmakerilor cota 1.06, ceea ce înseamnă că dacă pariezi 100 de lei pe victoria lui, vei câștiga în total 106 lei, dacă Iohannis obține al doilea mandat.

De partea cealaltă, Viorica Dăncilă are o cotă uriașă, semn că bookmakerii nu cred că are șanse reale să ajungă la Palatul Cotroceni. Candidatul PSD are cotă 8.00. Cei care pariază 100 de lei pe victoria Vioricăi Dăncilă pot câștiga 800 de lei dacă aceasta obține mai multe voturi decât Iohannis.

Există și alte opțiuni de pariuri. Spre exemplu, dacă pariați că Iohannis obține un procent sub 61,5% în România, primiți cota 2.00, care înmulțită cu o miză de 100 de lei va da un câștig total de 200 de lei. În cazul în care ați hotărât să pariați că Dăncilă obține un procent sub 38,5% în România, aveți cotă 1.60, care înmulțită cu o miză de 100 de lei va da un câștig total de 160 de lei.