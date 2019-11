Cum fac poștașii propagandă pentru PSD printre pensionari. Miniștrii din Guvernul Orban fac acuzații dure

După câțiva ani în care Poșta Română a funcționat ca aparat de propagandă pentru PSD, ministrul Muncii și-a exprimat speranța că acest mecanism va înceta.

Au trecut deja câțiva ani de când Poșta Română este angajatul PSD pentru distribuția de pliante electorale pensionarilor. În contextul în care avem primul guvern liberal după foarte mulți ani, ministrul Violeta Alexandru a definit această practică ca find una sinistră, în contextul în care exploatezi oamenii și-i tratezi ca pe o masă de manevră, când ei ”așteaptă, numără zilele până să le vină pensia.

Este destul de greu de apreciat dacă relația propagandistă dintre Poșta Română și PSD se va întrerupe atât de repede, dar ministrul Muncii este optimist. „Există un istoric al relaţiei dintre Sindicatul Poştei şi PSD. Am cerut să se oprească orice fel de asemenea legătură între factorii poştali şi PSD şi de fapt să se oprească orice legătură cu orice partid politic. Nu mi se pare o activitate menită să întărească credibilitatea Poştei Române, aceea de a semna un protocol, aşa cum vă amintiţi că s-a întâmplat în primăvara acestui an înainte de alegerile europarlamentare, între Sindicatul Poştei Române şi PSD. Nu cred că este oportun – şi semnalele le am din toată ţara – nu cred că este oportun ca factorul poştal să exercite şi un rol de agent politic şi cred că trebuie să revină la fişa lui de post, la ce are de făcut, să şi-o facă cu rigurozitate”, a afirmat Violeta Alexandru.

Deși s-a ferit să spună că poștașii au fost mituiți pentru a face politică la casele oamenilor, ministrul a primit mai multe semnale legate de propaganda electorală prin poștă. Acestea au provenit din judeţul Vrancea, din judeţul Dolj, „din zonele unde liderii PSD amestecă lucrurile, amestecă instituţiile statului român cu cu politica”, iar acest lucru „pentru mine este inadmisibil”, a explicat ministrul.

„Văd un modus operandi din partea unora. Subliniez: unora. Sunt foarte mulţi oameni care-şi văd de treabă în Poşta Română. Mesajele care mi-au venit să ştiţi că mi-au venit de la poştaşii simpli, de la poştaşii simpli care acoperă cele mai dificile zone din ţară şi care povestesc de condiţiile extraordinar de grele în care lucrează şi care mi-atrag atenţia că între conducerea sindicatului şi condiţiile lor de muncă s-a creat o distanţă”, a concluzionat Violeta Alexandru.