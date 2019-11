Cote la pariuri pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019. Cât câștigi dacă pariezi pe Viorica Dăncilă

Casele de pariuri din România au afișat cotele pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Marea bătălie pentru Palatul Cotroceni se dă între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Președintele României este mare favorit la pariuri, dar cei care își pun banii pe Viorica Dăncilă pot câștiga o sumă uriașă, dacă liderul PSD câștigă alegerile.

Viorică Dăncilă – Klaus Iohannis, cote la pariuri pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019

Klaus Iohannis a fost dat drept favorit încă înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, când bookmakerii au oferit cota 1.20 pentru o nouă victorie a actualului președinte al României. Viorica Dăncilă a avut cota 6.00, ceea ce înseamnă că cei care au pariat 100 de lei pe victoria liderului PSD vor câștiga în total 600 de lei dacă Dăncilă ajunge șef de stat.

Cotele s-au schimbat după votul din primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul PNL are acum o cotă mult mai mică, fiind mare favorit în fața Vioricăi Dăncilă. Iohannis are cote cuprinse 1.02 și 1.07, iar cei care pariază 100 de lei pentru un nou mandat la Cotroceni obțin în plus între 2 și 7 lei.

În ceea ce o privește pe Viorica Dăncilă, casele de pariuri îi dau cote cuprinse între 7.50 și 10.00. Dacă un parior mizează 100 de lei pe fostul premier, câștigă în total sume cuprinse între 750 și 1.000 de lei, în funcție de casa de pariuri la care plasează pariul.

Biroul Electoral Central a afișat, luni seara, rezultatele parțiale în urma numărării voturilor din 19.407 secții de votare din totalul de 19.586 (99,09%).