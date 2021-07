Incredibil ce se întâmplă în familia Clejanilor după ce Fulgy a dezvăluit că Marga a fost violată. Reacţia halucinantă a Vioricăi

Viorica și Ioniță de la Clejani nu au făcut declarații după ce Fulgy l-a acuzat pe Dan Bursuc că ar fi violat-o pe Margherita. Însă părinții lui Fulgy preferă să își folosească rețelele de socializare numai pentru a-și promova activitatea profesională.

De altfel, ultimele luni au fost foarte dificile pentru soții de la Clejani. Fiul lor a făcut mai multe dezvăluiri despre membrii famliei sale, dar și despre alte persoane publice, iar cei doi artiști au suportat repercusiunile.

Cea mai nouă dezvăluire a lui Fulgy îl vizează pe Dan Bursuc, pe care acesta îl acuză că ar fi violat-o pe Margherita, sora lui Fulgy, și că părinții săi ar fi știut, însă ar fi ascuns asta. Viorica și Ionița de la Clejani nu au avut însă nicio reacție vizavi de acest subiect și nici nu pare că ar vrea să spună ceva.

Astfel că pe rețelele de socializare, Viorica de la Clejani postează numai detalii despre piesele ei la care a lucrat, în semn că nu vrea să se implice în problemele iscate de fiul ei.

Nici Margherita de la Clejani nu a avut vreo reacție la dezvăluirea făcută de fratele său, părând să își vadă în continuare de viață. Ea petrece deci timpul alături de prieteni, dar și de animalul ei de companie, maimuța. De altfel, recent, aceasta posta pe contul de Instagram un video în care apare veselă, cu maimuța în brațe, părând că știrile apărute nu o afectează deloc.

Dan Bursuc a vorbit însă și despre acuzațiile pe care Fulgy i le-a adus, și ne-a declarat în exclusivitate:

„E un prăjit și un terminat, nu am de ce să comentez ce zice”, a fost reacția lui Dan Bursuc pentru playtech.ro.

Fulgy a spus într-o postare pe canalul său că Dan Bursuc ar fi violat-o pe sora sa.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut?

Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy, recent.