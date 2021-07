Fulgy, amenințat cu moartea de un celebru interlop: ”De nu i-oi da 40 de topoare în cap”

Face el ce face și tot reajunge în centrul atenției. Ziua și scandalul pentru Fulgy. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani are probleme uriașe, după ce a fost amenințat cu moartea de un interlop renumit din România. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.

De câteva luni încoace, Fulgy este mereu în centrul atenției mass-media din cauza scandalurilor în care este implicat. După ce a lansat o serie de insulte și jigniri la adresa mai multor vedete din România, fratele Margheritei a fost amenințat cu moartea de către interlopul care a băgat spaima în Corduneni.

Interlopul Jean Brăileană, mafiotul care a speriat clanul Cordunenilor, l-a provocat pe Fulgy prin intermediul unui LIVE de pe Instagram.

Cunoscut pentru caracterul său violent, bărbatul l-a amenințat, în direct, pe fiul Clejanilor, spunând că și-ar dori să-i dea „40 de topoare în cap”.

Conform celor de la Wowbiz, nu se știe dacă remarca pe care a făcut-o Jean Brăileanu la adresa lui Fulgy ar fi fost o insultă sau interlopul a zis-o sub forma unui ”alint”.

Motivul e simplu. Se pare că bărbatul ar mai fi folosit aceeași sintagmă pe TikTok, când se referea la un un prieten bun de-ai săi pe nume Feraru, când se aflau la masă împreună.

Cu puțin timp în urmă, Fulgy a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident grav care s-ar fi petrecut acum mulți ani, protagonista fiind chiar sora lui Marga.

Constantin Dan Manole susține că celebra lui soră Margherita de la Clejani ar fi fost abuzatăde artistul Daniel Paraschiv, cunoscut sub numele Dan Bursuc. Fulgy, care se află în arest la domiciliu, a declarat că sora lui ar fi fost siluită la fragedă vârstă de 13-14 ani.

„Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani!

Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a declarat Fulgy, revoltat.