Margherita, gest uluitor după ce Fulgy a dezvăluit că a fost violată de Dan Bursuc

Margherita de la Clejani este implicată într-un nou scandal, de data aceasta nu din cauza ei. Fulgy l-a acuzat pe Dan Burscu că ar fi violat-o pe când avea doar 14 ani.

Mai mult, a spus mezinul Clejanilor, părinții lor știu acest lucru. Dan Bursuc a vorbit și el despre acuzațiile pe care Fulgy i le-a adus.

„E un prăjit și un terminat, nu am de ce să comentez ce zice”, a fost reacția lui Dan Bursuc pentru playtech.ro

Între timp, Margherita pare să nu fie deranjată de spusele fratelui său. Ea nu a comentat până acum declarațiile scandaloase.

Mai mult, ea se distrează și își vede de viață, semn că nu mai vrea să nască noi discuții sau să se implice în scandalul creat de fratele ei.

Vedeta a postat câteva fotografii de la piscină, acolo unde a petrecut alături de prietenii ei, departe de scandaluri și acuzații.

Băiatul Clejanilor a făcut o dezvăluire uluitoare, spunând că Dan Bursuc i-a violat sora, pe vremea când aceasta era minoră.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut?

Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.