Încă o vedetă din România, lăsată fără permisul de conducere. Cum a încălcat legea

Otilia Bilionera, căci despre ea este vorba, a reușit să rămână fără permis la o zi după ce îl reînnoise. Ei i s-a luat permisul pentru trei luni, după ce ar fi mers cu 110 km/h prin localitate.

Artista a avut permisul expirat vreme de șase luni, iar când, într-un final, s-a decis să îl reînnoiască, aceasta nu s-a putut bucura prea mult timp de el, întrucât polițiștii au prins-o pe picior greșit.

Ea a povestit la Antena Stars cum a reușit să rămână fără permis așa de repede. Aparent, Otilia Bilionera este o împătimită a vitezei, fapt pentru care polițiștii i-au reținut permisul pe o perioadă de trei luni.

„Am venit din Turcia și am zis să mă duc la Suceava să îmi refac permisul, pentru că era expirat de vreo jumătate de an. Mă duc luni, stau la cozi și îl primesc abia vineri. Pornesc sâmbătă, fericită, la drum. Ce credeți? Mă oprește poliția și mi-l ia pe trei luni”, a povestit Otilia Bilionera la Xtra Night Show.

Dar vedeta se apără și spune că este ușor să uiți cu ce viteză mergi atunci când îți asculți propriile melodii la drum lung. Astfel că polițiștii au constatat că ea șofa cu o viteză de 110 km/h în localitate.

„Nu mi-am dat seama. Era din ăla care te ia din mers. Am și fost atenționată din față. Ei spun că aveam 110, acum nu știu … Nu zic că e ok ce am făcut, dar na, la drum lung mai asculți muzică. Eu mai ascult melodiile mele și mai uit să verific ce viteză am”, a explicat artista.