În ce investește Andreea Bălan banii din muzică. Ce decizie a luat artista (exclusiv)

În ce investește Andreea Bălan banii din muzică și ce decizie a luat artista. Andreea Bălan se bucură de o vacanță de câteva zile în Dubai, în compania celor două fiice ale ei, Ella și Clara, dar și a mamei ei. Însă nu este doar o vacanță pentru a se recrea, ci are planuri mari în ce privește investițiile.

Andreea Bălan a plecat cu familia într-o scurtă vacanță în Dubai. Însă motivul nu a fost doar plăcerea, ci și afacerile, întrucât artista intenționează să își facă acolo și o investiție imobiliară.

Astfel, Andreea Bălan intenționează să bată palma și pentru o locuință.

„Urmează, am fost la tot felul de vizionări și vreau să aleg ceva potrivit și accesibil în același timp. Un apartament cu 2 camere, deoarece dacă depășim 2 camere devine din ce în ce mai scump. Acest apartament poți să-l iei și îl închiriezi când nu ești acolo. Este o investiție bună, pentru că aici în România mai am deja un apartament, am și casa, și vreau acum să mai fac o investiție.

Și m-am gândit în Dubai, e mai potrivit pentru că ai mai mulți bani din chirie. Poți să transformi apartamentul într-o reședință de vacanță, îl dai la o agenție și ei ți-l închiriază când tu nu ești acolo, iar apoi când vrei să vii în vacanță nu e nicio problemă”, a mai detaliat artista, pentru Impact.ro, planul ei.