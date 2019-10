Imagini nemaivăzute cu Tamara Buciuceanu. Îndrăgita actriță, surprinsă cu doar câteva zile înainte să moară

Tamara Buciuceanu Botez a fost surprinsă cu puțin timp înainte de a ajunge la spital. Marea actriță a teatrului românesc avea de o perioadă probleme de sănătate care au ajuns în cele din urmă să o doboare. Cum a fost văzută înainte de a ajunge pe patul de moarte?

Tamara Buciuceanu Botez a murit la 90 de ani. Cu toate că atunci când a fost internată, medicii i-au dat speranțe, la doar o zi după ce aceștia au anunțat că starea sa de sănătate s-a agravat. Spynews.ro a surprins-o pe marea artistă cu câteva zile înainte de a fi adusă de urgență la Elias. Pe imaginile video se poate vedea cum actrița se simțea rău, era vizibil slăbită. Aceasta a purtat o conversație, de la fereastră, cu un vecin, cel mai probabil.

Mai mult decât atât, Tamara părea că se simte extrem de rău încă de atunci. Avea ochii în lacrimi, iar ceva simplu precum închiderea geamului, după dialogul purtat, părea o acțiune care a solicitat-o mult. De asemenea, a mai durat câteva alte clipe bune până când a închis de tot geamul și a tras perdelele. Din păcate, marea artistă a murit în cursul zilei de marți. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu și să-și ia adio sunt invitați la capela Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Aici va fi depus de trupul neînsuflețit al actriței.

„Am zile mai bune și zile mai proaste. Sunt zile în care nu mă simt așa bine, am și eu o vârstă, am și eu problemele mele de sănătate, ca orice om. Aș vrea să ies din casă, dar nu pot pentru că e frig. Eu m-am retras din activitate ca să-mi văd liniștită de bătrânețea mea. M-a retras pentru că am obosit, nu mai pot. Vreau sa să stau și eu liniștită și să am grijă de sănătatea mea”

Tamara Buciuceanu