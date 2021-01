Imagini cu sicriul lui Bogdan Stanoevici, în capela. Detaliul șocant observat în interior

Astăzi, trupul neînsuflețit al lui Bogdan Stanoevici a fost depus la Capela Cimitirului Bellu, acolo unde doar câteva persoane au venit să îi aducă un ultim omagiu.

Printre marii absenți au fost foști colegi de partid sau de breaslă ai actorului. Bogdan Stanoevici a murit din cauza coronavirusului, potrivit variantei oficiale, în dimineața de marți, 12 ianuarie, cu zece zile înainte de a împlini 63 de ani. Acesta va fi incinerat mâine dimineață.

De menționat este că Sfântul Sinod al Bisericii al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din 5 iulie 2012, a menționat în vigoare hotărârea din data de 15 iunie 1928, care a fost reconfirmată la 20 februarie 1933, potrivit căreia incinerarea este o practică necreștină, astfel că potrivit deciziilor bisericești, incinerarea ar avea conotații negative.

Trupul neînsuflețit al marelui artist a fost depus la Capela Cimitrului Bellu, iar lângă sicriu se aflau trei coroane din trandafiri roșii și galbeni.

”Cred că a fost şi a rămas un singuratic până la sfârşit. Nu l-am cunoscut foarte bine, dar am venit azi, aici ca să ne mai salutăm o dată, aşa cum am făcut şi în toamna trecută în Piaţa Victoriei, când am protestat împreună faţă de abuzurile guvernului”, a spus George, unul dintre cei prezenţi la căpătâiul celui trecut în neființă, pentru Impact.ro.