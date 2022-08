Ilie Năstase îl face praf pe Patrick Mouratoglou, după ce Simona Halep a pierdut la US Open 2022. „Vrea să fie vedetă. Zici că este o statuie”. Ce îi reproșează antrenorului – EXCLUSIV

Ilie Năstase este foarte supărat că Simona Halep a părăsit US Open 2022 încă din primul tur și a găsit una dintre cauze: colaborarea cu Patrick Mouratoglou. Fostul lider ATP susține, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru playtech.ro, că antrenorul francez este foarte preocupat de imaginea lui și susține nu-i transmite nimic jucătoarei sale, mai ales în momentele dificile.

Ilie Năstase, nemulțumit de colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou

Ilie Năstase a fost mereu ponderat în declarații când a fost întrebat despre colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou. A spus că fanii trebuie să aibă răbdare și nu l-a criticat deloc pe antrenorul francez, chiar și după înfrângerile în care Halep nu a jucat deloc grozav. După eșecul de la US Open, unde jucătoarea din România a fost învinsă încă din primul tur, fostul lider ATP a reacționat. Principalul vizat este antrenorul Simonei Halep.

„De ce nu o sunați pe ea să o întrebați ce s-a întâmplat? Are părinți, are antrenor… Eu de băiatul ăsta, de antrenor, nu am am auzit ca jucător. Cred că nu a jucat nici la turnee satelit. Înțelegi? Poate că este un antrenor bun, nu știu, dar la tenis nu cred că se pricepe, după mine, mintea mea… Am văzut că el îi critică pe Nadal, că nu știu cum nu dă, pe Federer, că nu știu ce naiba face. El ce știe să dea? Că văd că îi critică pe toți?”, a răbufnit Ilie Năstase în exclusivitate pentru playtech.ro.

Ilie Năstase, atac dur la adresa lui Patrick Mouratoglou

Ilie Năstase este convins că Simona Halep a fost foarte obosită în meciul cu Daria Snigur, locul 124 WTA. Și este convins că antrenorul ar fi trebuit să aibă altă strategie. Fostul jucător de tenis cunoaște bine „bucătăria” de la US Open. În anul 1972 a câștigat această competiției și a devenit primul român care s-a impus într-o finală de Grand Slam.

„Nu ai văzut ce față are, cum stă acolo, în lojă, zici că este statuie. În loc să sufere alături de ea, el își pune ochelarii de soare și vrea doar să fie văzut la televizor. Nu vezi că vrea să fie mai mare vedetă decât a fost vreodată în viața lui. De ce nu ia o jucătoare care nu este cunoscută să o ducă în top? Să vedem dacă poate. El ia doar dintre jucătoarele bune… Și eu pot să o antrenez pe Serena, nu este foarte dificil când este o sportivă foarte valoroasă. Este ușor! Ai văzut să ia vreuna care este pe locul 100 WTA sau 200 WTA să o ducă sus? Eu nu am auzit!”, a mai spus Ilie Năstase.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou sunt în aceeași echipă din luna februarie a acestui an. Când și-au anunțat contractul au spus că obiectivele sunt următoarele: un loc în top 10 mondial și câștigarea unui turneu de Grand Slam, iar US Open 2022 a fost ultima șansă în această direcție. Este al patrulea an în care sportiva din Constanța părăsește turneul american încă din primul tur.

Ilie Năstase, convins că Halep a avut de suferit din cauza umidității

Ilie Năstase a analizat prestația jucătoarei din România și este convins că Halep a avut de suferit și din cauza condițiilor meteo. Încă de ieri avertizase că la US Open umiditatea este foarte mare.