Ilie Năstase, „invidios” că Simona Halep are galerie serioasă la meciurile de tenis. „La finala US Open din 1972, cu Arthur Ashe, doar nevastă-mea a ținut cu mine” – EXCLUSIV

Ilie Năstase este impresionat de „valul de simpatie” care o însotește pe Simona Halep la fiecare turneu de tenis, mai ales la cele importante. Fostul lider ATP este convins că lucrurile vor sta la fel și la US Open 2022 și speră ca fanii români să nu aducă un plus de presiune pentru jucătoarea de pe locul 7 WTA. Fostul jucător a povestit în exclusivitate pentru playtech.ro câți susținători a avut în tribune la finala US Open din anul 1972.

Ilie Năstase, impresionat de galeria Simonei Halep

Ilie Năstase este foarte bucuros că Simona Halep are fanii lângă ea la toate turneele importante. Să ne amintim doar că după finala de la Roland Garros, suporterii au cântat „Deșteaptă-te române”, după ce sportiva noastră a câștigat celebrul turneu francez. Nu mai departe de acum două săptămâni, la Toronto, a fost ajutată de bodyguarzi să părăsească arena, în urma succesului de la competiția din Canada. Foarte mulți români au așteptat-o pentru poze și autografe.

„Nu, nu, nu este o presiune că sunt români în tribune. Sau nu ar trebui să fie… Ei fac gălăgie mai mare și o susțin pe Simona Halep. Este foarte important pentru fanii români să fie acolo, în tribună, să țipe pentru unul de-al lor. Mie nu mi s-a întâmplat așa…”, a declarat primul lider al clasamentului ATP în exclusivitate pentru playtech.ro.

Ilie Năstase, amintiri despre finala US Open de acum 50 de ani

Acum o jumătate de veac, Ilie Năstase a devenit primul român care a câștigat un turneu de Grand Slam. În anul 1972 a câștigat US Open după o finală epuizantă, de cinci seturi, cu Arthur Ashe.

„Eu când am jucat acolo, în anul 1972, de partea mea nu este decât soția și aveam 15.000 de oameni contra mea pentru că am jucat cu Arthur Ashe. Cine să fie cu mine? Au fost mulți români și la Roma și la Rolland Garros, pentru Simona Halep, peste tot unde sunt turnee importante. Ceea ce este un lucru foarte frumos”, a declarat fostul jucător român.

Ilie Năstase a început turneul de la US Open, din anul 1972, din postura de favorit numărul patru, iar în drumul său spre finală a trecut și de principalul favorit: Stan Smith. Duelul cu Arthur Ashe, din partida decisivă epntru trofeu, a avut cinci seturi, iar românul s-a impus cu scorul de 3–6, 6–3, 6–7 (1–5), 6–4, 6–3.

A fost primul Grand Slam câștigat de Ilie Năstase în proba de simplu. Anul următor el avea să triumfe şi la Roland Garros. În proba de dublu, Nasty a cucerit de-a lungul vremii trei titluri: Roland Garros 1970 (/ Ion Ţiriac), Wimbledon 1973 şi US Open 1975 (ambele / Jimmy Connors). La dublu mixt a câştigat Wimbledon 1970 şi 1972 (/ Rosemary Casals).

