Reacţia Anamariei Prodan, după ce Laurenţiu Reghecampf a cerut-o pe Corina Caciuc de soţie. Imaginea postată de celebra impresară

Laurenţiu Reghecampf a cerut-o în căsătorie pe Corina Caciuc, după o relație care a început tumultos, în timp ce antrenorul era căsătorit cu Anamaria Prodan. Antrenorul și impresara au divorțat oficial pe data de 27 noiembrie 2024.

Laurenţiu Reghecampf a cerut-o pe Corina Caciuc de soţie

Așadar, Laurenţiu Reghecampf a decis să ducă relația cu Corina Caciuc la următorul nivel, după ce femeia i-a dăruit deja doi copii. Antrenorul și partenera sa de viață au decis să nu mai trăiască în afara canoanelor bisericești, așa că s-au decis să se căsătorească. Cererea a avut loc într-un cadru romantic, iar Corina Caciuc a fost foarte emoționată. Bruneta chiar a plâns atunci când a acceptat să fie soția lui Laurenţiu Reghecampf.

Fanii cuplului așteaptă acum vești legate de nuntă, care cu siguranță va fi un eveniment care va atrage toate privirile. Imediat după ce s-a aflat că Laurențiu Reghecampf și-a cerut partenera în căsătorie, într-un cadru emoționant, fosta parteneră de viață a antrenorului, Anamaria Prodan, a postat și ea o fotografie pe rețelele sociale.

Cum a reacționat Anamaria Prodan

Impresara era toată numai un zâmbet și părea chiar relaxată, lăsând impresia că nimic nu o mai impresionează și că a dat deja uitării problemele pe care le-a avut în familie. Și au fost câteva. Deși îl alinta mereu în public drept ”Soarele meu”, Anamaria Prodan s-a întors împotriva lui Laurenţiu Reghecampf, după ce acesta i-a cerut divorțul. Și-au intentat unul celuilalt procese peste procese și s-au luptat nu doar la tribunal. Imagini cu bătaia dintre cei doi a făcut înconjurul presei din România.

Acum, însă, Anamaria Prodan s-a resemnat. A acceptat până la urmă și decizia magistraților care au stabilit că a decis desfacerea căsătoriei din culpă comună. În plus, este mulțumită că a obținut în instanță o pensie alimentară mai mare, de 3.000 de euro pe lună, pentru fiul ei, Bebeto.

„Nu mă interesează nimic. Am spus că închid subiectul Reghecampf, l-am închis. Ce s-a decis nici nu mă uit. Sincer, nu vreau să pierd secunde prețioase din viața mea cu așa ceva. Dacă judecătorii au hotărât să fie culpă ocomună, când unul dintre parteneri pleacă de acasă și face copiii în afara căsniciei, ce să mai zic?! Ba chiar mai mult, declară că trăiesc cu altcineva! De trei ani, judecătorii se chinuiesc ‘să facă dreptate’, să fie la ei acolo. Nimic nu mă atinge. De asta suntem ca popor unde suntem, că ne-am pierdut identitatea, decizia după cuvântul lui Dumnezeu, demnitatea. Asta am semănat ca nație, asta culegem! (…) Eu sunt împăcată că ieri am renunțat alături de copilul meu și de avocatul meu la procesul intentat împotriva Corinei Caciuc și a lui Reghecampf pentru fotografiile scăpate și apărute în presă din telefonul lui. Nu mă interesează să-l urmărească cineva penal”, a declarat Anamaria Prodan pentru sursa citată.