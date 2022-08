Ilie Năstase, avertisment pentru Simona Halep înaintea debutului de la US Open 2022. „În fiecare an sunt jucători care abandonează”. Care este cel mai important pericol de la turneul american – EXCLUSIV

Ilie Năstase așteaptă cu mare nerăbdare primul meci pe care Simona Halep îl va disputa la US Open 2022. Fostul lider al clasamentului ATP a lăudat strategia jucătoarei din România, care s-a odihnit înaintea ultimului Grand Slam al anului, dar i-a transmis și care este cel mai mare pericol de la această competiție uriașă, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Ilie Năstase, mesaj pentru Simona Halep înaintea primului meci de la US Open 2022

Simona Halep și-a propus, în momentul în care l-a angajat pe antrenorul Patrick Mouratoglou, să ajungă în top 10 WTA și să câștige un turneu de Grand Slam. Primul obiectiv l-a atins. Este a doua săptămână pe locul 7 WTA și ar fi fost și mai sus dacă organizatorii de la Wimbledon ar fi acordat și puncte, nu doar premii în bani la competiția de anul acesta.

Jucătoarea din România are acum ultima șansă din acest an să câștige un turneu de Grand Slam. US Open propune anul acesta premii record de peste 60 de milioane de dolari, câștigătoarea va primi 2,6 milioane de dolari.

Ilie Năstase este primul jucător român care a câștigat un titlu de Grand Slam și a reușit această performanță chiar la US Open în anul 1972. Primul lider al clasamentului ATP este prevăzător înaintea turneului și a dezvăluit care este cea mai mare problemă pentru participanți.

„La US Open este foarte greu, mai ales în perioada asta. Marea problemă nu este căldura, care este totuși un factor important, cât umiditatea. În fiecare an sunt câțiva jucători care cedează și abandonează și sigur vor fi și anul acesta. Depinde de fiecare cum și-a pregătit turneul. Unii nu joacă deloc, alții joacă mai mult… Fiecare cum crede că este mai bine înaintea unui turneu de Grand Slam”, a declarat fostul jucător mare jucător de tenis în exclusivitate pentru playtech.ro.

Ilie Năstase laudă strategia Simonei Halep

Ilie Năstase a spus mereu că Simona Halep nu trebuie să forțeze și să joace în prea multe turnee. Sfatul lui a fost să se concentreze pe competițiile importante. Este de acord cu strategia jucătoarei din România care și-a cruțat forțele și s-a retras din turul doi de Cincinnati, imediat ce a simțit că are o problemă medicală.

„Pericole la un turneu important sunt mereu. Îți spuneam de căldură și mai ales de umiditate, dar gândește-te că te trezești într-o dimineață că te doare cotul sau genunchiul. Și dacă ai probleme medicale nu te poți pregăti sau, mai rău, ajungi așa la ora meciului. Și nu poți să dai tot! Eu spun că Simona Halep este foarte pregătită. Am văzut că la ultimul turneu (n.r turneul de la Cincinnati) a abandonat imediat ce a avut o problemă. A făcut foarte bine că nu a riscat și s-a odihnit pentru că US Open este mai important”, a mai spus Ilie Năstase.

Palmaresul Simonei Halep la US Open:

2010: eliminată în primul tur de Jelena Jankovic, 6-4, 4-6, 7-5

2011: eliminată în turul secund de Carla Suarez Navarro, 3-6, 6-2, 6-2

2012: eliminată în turul secund de Nadia Petrova, 6-1, 6-1

2013: eliminată în optimi de Flavia Pennetta, 6-2, 7-6

2014: eliminată în turul 3 de Mirjana Lucic-Baroni, 7-6, 6-2

2015: eliminată în semifinale de Flavia Pennetta, 6-1, 6-3

2016: eliminată în sferturi de Serena Williams, 6-2, 4-6, 6-3

2017: eliminată în primul tur de Maria Sharapova, 6-4, 4-6, 6-3

2018: eliminată în primul tur de Kaia Kanepi, 6-2, 6-4

2019: eliminată în turul secund de Taylor Townsend, 2-6, 6-3, 7-6

2021: eliminată în optimi de Elina Svitolina, 6-3, 6-3

Simona Halep o va înfrunta în primul tur la US Open 2022 pe Daria Snigur, o jucătoare care a ajuns pe tabloul principal în urma partidelor din calificări.