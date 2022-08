Simona Halep, prima reacție după dezastrul de la US Open 2022. „Are un tenis ciudățel, totul m-a surprins”. Ce urmează pentru jucătoarea din România

Simona Halep a pierdut încă din primul tur de la US Open 2022, în fața unei jucătoare care a ajuns pe tabloul principal din calificări, iar la finalul partidei și-a lăudat rivala. Sportiva din România a recunoscut că a fost surprinsă de Daria Snigur și le-a transmis fanilor că se va pregăti mai bine pentru următoarele competiții.

Simona Halep a fost protagonista șocului zilei de la US Open 2022. Jucătoarea din România, locul 7 WTA și al șaptelea cap de serie al turneului, a fost învinsă încă din primul tur de Daria Snigur. Sportiva din Ucraina se află pe locul 125 WTA și a ajuns pe tabloul principal după partidele din calificări.

Cea mai bună jucătoare a României a pierdut în trei seturi, 6-2, 0-6, 6-4, la capătul unei partide care a durat o oră și 41 de minute de joc.

„Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate… Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare.

Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi”, a declarat Simona Halep, pentru Eurosport, la finalul partidei.