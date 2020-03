Îl mai recunoști pe Tudor Turcu? Ce s-a ales de câștigătorul X Factor și cât de mult s-a schimbat

Tudor Turcu a fost marele câștigător al emisiunii X Factor! Ce s-a ales de artist acum, după 7 ani de când a părăsit show-ul de talente și și-a început propriul drum în industia muzicală?

Câștigătorul de acum 7 ani de la X Factor a devenit tată de două ori, s-a căsătorit și își urmează în continuare visul. Acesta a devenit cunoscut odată cu participarea la show-ul de muzică. Tudor a fost în echipa lui Cheloo și a concurat împotriva Ioanei Anuța. Subliniem faptul că Ioana și-a găsit repede drumul muzical după ce a părăsit competiția și s-a lansat sub numele de Jo. Vocea puternică a lui Tudor i-a făcut pe cei mai mulți care l-au ascultat atunci să îl admire și acum. Tudor a intrat de atunci în umbră, deși a încercat de câteva ori să reintre în industria muzicală. Nu se bucură de un succes răsunător, dar face ce-i place și bucură oamenii cu talentul său, deci își îndeplinește misiunea, deși parcă în taină. Artistul este căsătorit și este tatăl a doi copii cu care se mândrește fără nicio ezitare pe rețelele de socializare.

„Andreea Monica Turcu, puritatea și rodul iubirii noastre, un suflețel curat venit în lumea noastră! Alături de surioara ei, Anastasia Maria, ne-a încărcat casa și inimile de bucurie, înțelepciune și iubire și ne fac cei mai fericiţi și împliniţi părinți. Dragostea la prima vedere a venit din partea părinților spirituali Aurelian Temişan- Monica Davidescu și a prințesei lor, Dora”, a scris fostul concurent X Factor după ce soția sa a adus-o pe lume pe mezina familiei.

„Muzica şi pictura au fost şi sunt de nedespărţit în sufletul meu. După 12 ani de experienţe, am participat la preselecţia concursului X Factor, iar după 6 luni de etape grele, dublate de încurajările publicului care m-a îndrăgit, am reuşit performanţa de a câştiga Marele Premiu, în decembrie 2012. A urmat selecţia naţională Eurovision 2013, unde am ajuns în finală cu melodia Hello, chiar de la prima participare. Tot ce am reuşit să fac în muzică datorez publicului care m-a încurajat şi susţinut tot timpul”

Tudor Turcu (Sursa: trăieștemuzica.ro)