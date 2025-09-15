Ultima oră
Condimentele care se pun în zacuscă pentru un gust special. Aşa procedau şi bunicile noastre
15 sept. 2025 | 08:29
de Ionuț Vieru

Horoscop tarot săptămâna 15-21 septembrie. Cine trebuie să fie precaut în următoarele zile?

Horoscop
Horoscop tarot săptămâna 15-21 septembrie. Cine trebuie să fie precaut în următoarele zile?
Horoscop tarot 15-21 septembrie

Săptămâna 15-21 septembrie aduce schimbări notabile pentru multe zodii, iar tarotul scoate la lumină mesaje puternice despre prudență, decizii majore și noi oportunități. Deși unele semne zodiacale se bucură de susținere și noroc, altele trebuie să fie atente la capcane, întârzieri și provocări emoționale.

Horoscop tarot săptămâna 15-21 septembrie

Analiza tarot pentru această săptămână oferă o perspectivă detaliată despre cum ar trebui să ne raportăm la energie și la evenimentele care se manifestă în plan personal și profesional.

Berbec

Pentru Berbeci, cărțile de tarot arată nevoia de cumpătare și prudență. Se pot ivi situații care testează răbdarea și capacitatea de a menține echilibrul. Este important ca în această săptămână să nu ia decizii pripite, mai ales în plan profesional. În dragoste, pot apărea discuții tensionate, dar gestionate cu calm, acestea pot întări relația.

Taur

Taurii primesc o energie de transformare. Cărțile sugerează renunțarea la ceva vechi pentru a face loc unui nou început. Din punct de vedere financiar, este indicată prudență și planificare, pentru a evita cheltuieli inutile. În plan personal, au șansa să își rezolve un conflict mai vechi sau să ajungă la o concluzie care le aduce liniște sufletească.

Vezi și:
Horoscopul săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Sezonul eclipselor se intensifică
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna

Gemeni

Pentru Gemeni, tarotul indică instabilitate emoțională. Este o săptămână în care pot apărea provocări la locul de muncă sau neînțelegeri cu o persoană apropiată. Totuși, cărțile arată că soluțiile vin prin dialog și flexibilitate. Este recomandat să nu ia totul personal și să caute claritate înainte de a trage concluzii.

Rac

Racii au parte de o perioadă favorabilă, însă tarotul atrage atenția că trebuie să fie atenți la detalii. Pot apărea oportunități financiare sau profesionale, dar succesul depinde de cât de atenți sunt la pașii pe care îi fac. În plan sentimental, energia este pozitivă, iar comunicarea sinceră le aduce mai multă apropiere în relații.

Leu

Pentru Lei, săptămâna aduce un semnal de avertizare. Tarotul indică posibile conflicte cu superiorii sau cu colegii, ceea ce poate crea un climat tensionat. Este recomandat să nu reacționeze impulsiv și să își păstreze calmul chiar și atunci când simt că dreptatea este de partea lor. În plan personal, este bine să evite discuțiile contradictorii și să se concentreze pe relaxare.

Fecioară

Fecioarele primesc energie pozitivă și sprijin din partea tarotului. Este o perioadă bună pentru organizare și planuri pe termen lung. Din punct de vedere profesional, pot apărea oferte noi sau șanse de afirmare. În dragoste, tarotul sugerează armonie și înțelegere, cu condiția să fie dispuse să comunice deschis și să lase deoparte critica excesivă.

Balanță

Pentru Balanțe, tarotul arată nevoia de echilibru și răbdare. Există riscul unor decizii greșite dacă se lasă conduse de emoții. Este indicat să analizeze bine toate opțiunile înainte de a acționa. În plan sentimental, pot apărea discuții legate de viitorul relației, iar modul în care gestionează aceste conversații le poate influența stabilitatea.

Scorpion

Scorpionii trebuie să fie precauți în această săptămână. Tarotul indică tensiuni în relațiile cu cei din jur și riscul unor conflicte care pot escalada rapid. Este important să nu răspundă provocărilor și să caute soluții diplomatice. În carieră, pot apărea întârzieri sau obstacole, dar cu răbdare vor reuși să depășească momentele dificile.

Săgetător

Pentru Săgetători, tarotul arată energie favorabilă pentru călătorii și noi începuturi. Este o perioadă în care pot apărea oportunități neașteptate, însă este necesar să fie atenți la detalii juridice sau contractuale. În dragoste, există șanse de noi întâlniri pentru cei singuri, iar pentru cei implicați, cărțile indică o nevoie de mai multă libertate.

Capricorn

Capricornii trebuie să fie atenți la sănătate și la modul în care își gestionează timpul. Tarotul sugerează că oboseala sau suprasolicitarea pot aduce probleme. În plan financiar, este o perioadă potrivită pentru economisire și planuri realiste. În dragoste, lucrurile pot merge mai bine dacă renunță la rigiditate și adoptă o atitudine mai relaxată.

Vărsător

Pentru Vărsători, tarotul aduce claritate și revelații. Este o săptămână în care își pot da seama ce trebuie să schimbe pentru a progresa. Totuși, există riscul unor decizii pripite, așa că este bine să nu se lase purtați de entuziasm. În plan sentimental, energia este favorabilă, dar au nevoie de sinceritate și asumare.

Pești

Peștii primesc un mesaj de prudență din partea tarotului. Pot apărea confuzii și neînțelegeri, mai ales în familie sau în relații apropiate. Este recomandat să își asculte intuiția și să nu se grăbească în luarea deciziilor. Profesional, pot avea parte de o reușită dacă nu se lasă distrași de obstacole minore.

Horoscopul tarot pentru săptămâna 15-21 septembrie arată că semnele zodiacale au parte atât de oportunități, cât și de avertismente importante. Scorpionii, Leii și Peștii sunt printre cei care trebuie să fie mai prudenți, în timp ce Fecioarele și Racii se bucură de sprijin și energie pozitivă. Tarotul sugerează echilibru, răbdare și deschidere către schimbări, pentru a trece cu bine peste provocările perioadei.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
O nouă ZI LIBERĂ pentru românii cu copii în fiecare toamnă. Zile libere de Crăciun şi Revelion
Digi24
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Sfaturi Culinare
acum 2 ore
La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută
La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută
Monden
acum 15 ore
Irinel Columbeanu, dezamăgit după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion. Fostul afacerist nici nu ştia că a venit în România: „Nu m-a mai sunat”
Irinel Columbeanu, dezamăgit după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion. Fostul afacerist nici nu ştia că a venit în România: „Nu m-a mai sunat”
Monden
acum 17 ore
Cel mai bun sos pentru paste din lume are doar trei ingrediente. Reţeta simplă şi ieftină, dezvăluită
Cel mai bun sos pentru paste din lume are doar trei ingrediente. Reţeta simplă şi ieftină, dezvăluită
Sfaturi Culinare
acum 17 ore
Parteneri
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro
Ministrul Apărării face declarații oficiale cu privire la plecarea românilor la războiul din Ucraina!
Mediaflux
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Digi24
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro