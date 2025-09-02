Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
02 sept. 2025 | 12:38
de Dumitrache Diana

Horoscopul Tarot pentru luna septembrie

Septembrie 2025 se anunță o lună cu transformări semnificative, marcate de două eclipse puternice: una de lună plină în Pești, pe 7 septembrie, și o eclipsă de soare în Fecioară, pe 21 septembrie. Aceste momente astrale deschid uși către renunțarea la vechi obiceiuri și adoptarea unor noi perspective. Soarele va intra în Balanță pe 22 septembrie, aducând o energie orientată spre prietenii și relații armonioase.

Cartea colectivă a lunii este Împărăteasa, simbol al maternității, al grijii și al iubirii. Mesajul general este clar: să ne tratăm activitățile zilnice ca pe acte de iubire și dăruire, să cultivăm autoaprecierea și să transformăm ceea ce facem într-o sursă de bine, atât pentru noi, cât și pentru ceilalți.

Berbec. Cartea lunii: Dreptatea, inversată. Pentru tine, septembrie aduce lecția eliberării de trecut. Meditația și introspecția sunt recomandate, mai ales în timpul eclipsei de lună. Concentrează-te pe sănătate și pe o reevaluare financiară, renunțând la cheltuieli inutile.

Taur. Cartea lunii: Optul de Cupe, inversat. Vei simți nevoia să te desprinzi de persoane și situații care nu mai corespund evoluției tale. E timpul să lași loc pentru relații mai autentice și pentru noi oportunități afective și profesionale.

Gemeni. Cartea lunii: Regele de Bâte, inversat. Septembrie aduce dorința de schimbare a imaginii publice. Fii atent la modul în care munca îți aduce satisfacții non-materiale și investește în relațiile sociale care te inspiră.

Rac. Cartea lunii: Moartea, inversată. Eclipsele aduc un restart pentru tine. Refolosește resursele din trecut pentru a crea ceva nou și reconectează-te cu originile tale, fie prin genealogie, fie prin amintiri de familie.

Leu. Cartea lunii: Șase de Săbii, inversat. Vei învăța să spui „nu” și să investești doar în ceea ce contează. Financiar, rezultatele vin mai lent, dar răbdarea îți va fi răsplătită.

Nativii Scorpion redescoperă bucuria de a trăi

Fecioară. Cartea lunii: Cavalerul de Bâte. În dragoste și viața personală, apar schimbări neașteptate. E timpul să planifici mai bine, să te organizezi și să îți faci ordine în viață, pregătindu-te pentru finalul de an.

Balanță. Cartea lunii: Marea Preoteasă, inversată. Luna aceasta vei regăsi puterea trecutului și posibil chiar să reaprinzi o veche iubire. În relații, lasă-ți inima să te ghideze și acordă mai mult timp comunicării autentice.

Scorpion. Cartea lunii: Soarele, inversat. Vei redescoperi bucuria de a trăi, chiar și după unele dezamăgiri recente. Transformă eșecurile în lecții și menține o atitudine optimistă.

Săgetător. Cartea lunii: Optul de Bâte. Te așteaptă o perioadă aglomerată, cu multe proiecte. Organizarea este cheia succesului. Nu amâna și creează-ți un ritm sănătos pentru muncă și relaxare.

Capricorn. Cartea lunii: Regina de Cupe. Deschide-te emoțional și împărtășește-ți visurile. Ai atins un nou nivel de maturitate și vei fi perceput ca un sprijin de nădejde pentru ceilalți.

Vărsător. Cartea lunii: Nouă de Bâte. Finanțele devin centrul atenției. Deși pot apărea cheltuieli neprevăzute, luna aceasta favorizează atragerea de resurse și câștiguri prin alinierea dintre spiritualitate și bani.

Pești. Cartea lunii: Zece de Pentagrame. Eclipsele te împing să renunți la ceea ce nu îți mai servește. Vei simți ușurare și vei descoperi noi oportunități în dragoste și stabilitate materială.

Septembrie 2025 este, așadar, o lună de reset, de reorganizare și de iubire. Tarotul ne reamintește că, prin consecvență și printr-o atitudine bazată pe recunoștință, putem transforma provocările în oportunități reale de creștere.

