Horoscopul tarot pentru săptămâna 22-28 septembrie 2025. Cupidon stă la pândă pentru două zodii

Tarotul aduce, pentru perioada 22-28 septembrie 2025, energii puternice și mesaje clare pentru toate zodiile. Este o săptămână în care unii nativi vor descoperi oportunități financiare, alții își vor clarifica drumul profesional, iar două zodii vor fi vizate direct de săgețile lui Cupidon, bucurându-se de surprize romantice neașteptate.

Ce îți rezervă tarotul, în funcție de zodie

Berbec

Cartea săptămânii: Judecata

Berbecii sunt puși în fața unor decizii majore. Este momentul să închidă capitole vechi și să facă loc pentru noi începuturi. În plan personal, sinceritatea îi va ajuta să deblocheze situații tensionate.

Taur

Cartea săptămânii: Steaua

O perioadă luminoasă pentru Tauri. Vin vești bune legate de bani sau carieră. Optimismul și încrederea atrag sprijin din partea celor din jur. Sentimental, apare speranță și deschidere către armonie.

Gemeni

Cartea săptămânii: Luna

Pentru Gemeni, iluziile și confuziile pot domina începutul săptămânii. Intuiția este aliatul lor. În dragoste, trebuie să fie atenți la neînțelegeri și la cuvintele rostite la nervi.

Rac

Cartea săptămânii: Împărăteasa

Racii au parte de abundență și sprijin. Creativitatea lor iese la suprafață, iar familia le aduce momente de bucurie. Este o perioadă fertilă, atât la propriu, cât și la figurat.

Leu

Cartea săptămânii: Carul

Leii sunt determinați să își atingă obiectivele. Ambiția le aduce succes profesional. Totuși, trebuie să evite conflictele inutile. În dragoste, lucrurile evoluează rapid, cu șanse de oficializare.

Fecioară

Cartea săptămânii: Eremitul

Fecioarele simt nevoia să se retragă și să reflecteze. Este o perioadă de introspecție, ideală pentru a-și regândi planurile. În relații, sinceritatea față de propria inimă e cheia.

Balanță

Cartea săptămânii: Îndrăgostiții

Cupidon își face simțită prezența! Balanțele au parte de intensitate emoțională și șanse mari să înceapă o poveste de iubire sau să reaprindă o relație existentă. Alegerea corectă le poate aduce stabilitate.

Scorpion

Cartea săptămânii: Moartea

Pentru Scorpioni, schimbările sunt inevitabile. Ceva se încheie pentru a face loc unui nou început. În plan personal, desprinderea de trecut este esențială pentru a putea merge înainte.

Săgetător

Cartea săptămânii: Soarele

Săgetătorii strălucesc în această săptămână. Au parte de reușite și recunoaștere. Relațiile personale sunt armonioase, iar energia pozitivă atrage oportunități neașteptate.

Capricorn

Cartea săptămânii: Turnul

Capricornii pot fi surprinși de evenimente neașteptate. Chiar dacă la început pare un haos, aceste schimbări deschid drumuri noi și benefice. În cuplu, adevărurile ascunse ies la lumină.

Vărsător

Cartea săptămânii: Roata Norocului

Pentru Vărsători, soarta aduce răsturnări favorabile. Situațiile care păreau blocate se rezolvă. Este o perioadă bună pentru a încerca lucruri noi și a accepta schimbarea.

Pești

Cartea săptămânii: Cavalerul de Cupe

Cupidon îi vizează direct și pe nativii Pești. Este săptămâna lor în dragoste: declarații, gesturi romantice și șansa unei povești care poate deveni de durată. Creativitatea le aduce succes și în carieră.