Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
25 oct. 2025 | 11:33
de Violeta Badea

Horoscopul săptămânal 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Zodiile pentru care urmează o perioadă mult aşteptată

Horoscop
Horoscopul săptămânal 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Zodiile pentru care urmează o perioadă mult aşteptată
Previziuni pentru perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 aduce schimbări interesante pentru toate zodiile. Unele semne vor simți că urmează o perioadă mult așteptată, cu oportunități importante și momente de satisfacție personală, în timp ce altele vor avea previziuni obișnuite legate de muncă, dragoste și sănătate.

Ce prevăd astrologii în intervalul 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Berbec

Pentru Berbeci, aceasta este săptămâna mult așteptată. Energia planetelor favorizează noi începuturi și oportunități în carieră. Poți primi vești bune legate de un proiect important sau un avans. În plan personal, relațiile se clarifică și pot apărea momente pline de armonie. Sănătatea este stabilă, însă nu uita să acorzi atenție odihnei.

Taur

În plan profesional, Taurii trebuie să fie atenți la detalii și să evite deciziile pripite. Relațiile cu colegii pot necesita mai multă răbdare. În dragoste, comunicarea clară este cheia pentru armonie. Sănătatea este bună, însă atenția la alimentație nu strică.

Gemeni

Gemenii vor simți nevoia de organizare și disciplină la locul de muncă. Oportunitățile vin prin colaborări și contacte sociale. În plan amoros, pot apărea tensiuni, dar cu dialog se rezolvă. Este recomandat să acorzi atenție odihnei și gestionării stresului.

Vezi și:
Horoscop zilnic 16 octombrie 2025. Zodia care pornește pe un drum total nou
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară

Rac

Racii se pot confrunta cu sarcini suplimentare la serviciu. Este important să prioritizezi și să nu te supraîncarci. Relațiile familiale necesită înțelegere și compromis. Starea de sănătate este bună, însă odihna este esențială.

Leu

Leii vor simți cum energia pozitivă le oferă o perioadă de împlinire personală și profesională. Proiectele demarate anterior încep să dea rezultate, iar relațiile personale se consolidează. Este momentul să te bucuri de micile succese și să îți planifici viitorul cu încredere.

Fecioară

Fecioarele trebuie să fie atente la buget și la cheltuieli neprevăzute. La locul de muncă, eforturile depuse în săptămânile trecute încep să fie recunoscute. În dragoste, momente de romantism se pot contura, iar sănătatea rămâne stabilă.

Balanță

În carieră, Balanțele vor avea oportunități de progres, dar este nevoie de prudență. Relațiile sentimentale pot fi tensionate, dar dialogul ajută. Sănătatea necesită atenție la stilul de viață și la odihnă.

Scorpion

Pentru Scorpioni, perioada aceasta este așteptată cu nerăbdare. Vești bune în plan profesional sau personal îți pot aduce satisfacții mari. Este o săptămână potrivită pentru a lua decizii importante, pentru a încheia proiecte sau pentru a începe noi parteneriate. Energia ta este ridicată, iar sănătatea susține eforturile pe care le depui.

Săgetător

Săgetătorii trebuie să acorde atenție detaliilor la locul de muncă și să evite deciziile impulsive. În dragoste, apar momente de claritate, iar sănătatea este stabilă, cu mici eforturi pentru echilibru.

Capricorn

Capricornii vor avea săptămâna aceasta provocări profesionale moderate, dar gestionabile. În relațiile personale, empatia și răbdarea aduc armonie. Sănătatea este bună, însă odihna și alimentația corectă sunt esențiale.

Vărsător

Vărsătorii vor simți nevoia de a-și organiza mai bine timpul la serviciu. Relațiile cu colegii sunt armonioase dacă există comunicare clară. În dragoste, este o săptămână echilibrată. Sănătatea rămâne stabilă.

Pești

Peștii vor avea momente favorabile pentru a planifica proiecte viitoare și pentru a-și clarifica obiectivele. În dragoste, atenția la nevoile partenerului este importantă. Sănătatea este bună, însă nu neglija odihna și hidratarea.

Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Cine sunt victimele accidentului groaznic de pe E85. Un politician AUR și prietenul său au murit striviți de TIR
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Adevarul
Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru facultatea fiicei sale Emma, la universitatea unde au studiat prințul William și Kate Middleton
Monden
acum 2 ore
De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice
De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice
Sfaturi Culinare
acum 14 ore
Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”
Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”
Monden
acum 17 ore
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Horoscop
acum 20 de ore
Parteneri
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
Click.ro
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
Digi24
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Unica.ro