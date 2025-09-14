Horoscopul săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Sezonul eclipselor se intensifică

Săptămâna 15 – 21 septembrie 2025 aduce energii puternice pentru toate zodiile, pe măsură ce sezonul eclipselor se intensifică. Jupiter se întâlnește cu Luna la începutul săptămânii, urmată de Luna în Leu pe 17 septembrie, care ne întreabă ce vrem să realizăm și cum putem ajunge acolo. Pe 18 septembrie, Mercur intră în Balanță, influențând comunicarea, iar pe 19 septembrie, Venus pășește în Fecioară. Punctul culminant vine pe 21 septembrie, odată cu Luna Nouă și eclipsa solară în Fecioară.

Horoscop săptămânal 15 – 21 septembrie

Această săptămână este marcată de introspecție, noi începuturi și decizii importante. Eclipsa din Fecioară ne cere tuturor să ne organizăm mai bine viețile, să ne eliberăm de bagajul trecutului și să intrăm în toamna 2025 cu mai multă claritate și putere interioară.

Această perioadă ne provoacă să lăsăm trecutul în urmă, să comunicăm mai clar și să ne concentrăm pe noi începuturi. Pluto aduce subiecte intense la suprafață, cerându-ne să ne recâștigăm puterea personală.

Zodii de foc (Berbec, Leu, Săgetător). Berbecii sunt invitați să își redefinească limitele și să-și organizeze mai bine timpul. Leii trebuie să își acorde odihnă și să aibă curajul de a începe noi proiecte, mai ales sub energia Lunii în semnul lor. Săgetătorii primesc un imbold în carieră, iar eclipsa le aduce șansa de a-și redefini obiectivele profesionale.

Zodii de pământ (Taur, Fecioară, Capricorn). Taurii își găsesc rolul de mediatori în familie și descoperă resurse interioare pentru a rezolva problemele casnice. Fecioarele sunt vedetele săptămânii: eclipsa din semnul lor aduce transformare, renaștere și încredere în sine. Capricornii se bucură de o perioadă optimistă, cu deschidere spre iubire și spre noi începuturi în relații.

Zodii de aer (Gemeni, Balanță, Vărsător)

Gemeni, Balanță, Vărsător. Gemenii reflectă asupra valorilor personale și pot începe proiecte noi legate de familie sau casă. Balanțele învață să se pună pe ele însele pe primul loc, iar eclipsa le încurajează să aibă grijă de propria lor stare emoțională. Vărsătorii găsesc structura și planurile de care au nevoie, iar finalul săptămânii le arată cât de mult au evoluat.

Zodii de apă (Rac, Scorpion, Pești). Racii sunt ghidați spre iertare și conexiuni mai profunde, iar eclipsa le aduce energie nouă în relațiile de prietenie. Scorpionii au parte de claritate și recunoaștere pentru munca lor, dar și de revelații despre cine contează cu adevărat în viața lor. Peștii trăiesc o săptămână intensă pe plan afectiv, învățând să-și păstreze limitele și să își construiască relații echilibrate.