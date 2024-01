Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024 cu Mariana Cojocaru. Zodia care va avea gaz pe foc în dragoste! VIDEO EXCLUSIV

Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru, în cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele fiecărei zodii în parte, în luna februarie 2024.

Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024

Soarele din Vărsător are misiune grea! Unde mai punem că și proaspăta intrare a lui Pluto în Vărsător nu e un aspect deloc de neglijat. Va trebui să îl luăm în calcul de acum, neapărat. La tranzitele astrale de la începutul săptămânii avem așa: Soarele progresat acum, pe final de decadă, și apoi în decan. Vizați for fi, în primul rând Vărsătorii din cel de-al doilea decan, cu predilecție nativii din decanul 1 și 3, pe locul doi, și apoi toate zodiile.



Pluto, profund și emoțional, are planuri pentru Vărsătorii și fiecare zodie în parte, depinde ce aveți înscris pe harta natală complexă. Și mai important, dacă îl aveți în mers direct pe astrogramă sau era retrograd la naștere este un aspect foarte important. Vom avea conjuncții, sextile, cvintile, trigonocrații în zilele care urmează.

Avem un stelium în Capricorn cu Venus, Neptun, Marte, planete dinamice, tinere și zvelte. Aspect pozitiv sau foarte pozitiv, dar care poate deveni ulterior melancolic. Există niște planuri sus pe care noi trebuie să le înțelegem, să le descifrăm și apoi să trecem la drum. Cei care nu înțeleg mesajele transmise de Univers, nu vor avea o evoluție corectă și pot avea parte de cumpene sau blocaje. După această perioadă apare involuția.

Berbec / Ascendent Berbec

Va trebui să analizați în profunzime de ce ați ajuns în situațiile acestea, în special relaționale. Vorbim de neînțelegeri, neînțelegere sau de blocaje. Aspectul astral care generează o astfel de previziune este dat de conjuncția lui Chiron cu nodul lui Nadd nord. Nu este o conjuncție perfectă încă, dar urmează să fie. Mai vorbim despre un cvintil cu Neptun din Pești, un soi de gripaj de destin. Este valabil pentru Berbecii care sunt deja la drum, nu pentru cei tineri, care abia pășesc în viață. Aceste aspecte anunță karma. Dacă ceva nu este în ordine, imediat trebuie să iei măsuri.

Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024. Taur / Ascendent Taur

Cuadratura Soarelui cu Jupiter, apoi a Soarelui cu Uranus, aduc cuvântul cheie „contrângere”. Poate să fie de situația pe ansamblu, cea socială, alții mai strâng cureaua, dacă au de unde. Unii vor face și lucruri care nu le vor aduce plăcere, dar trebuie făcute. Alții vor să facă doar ce le convine, dar e greu, nu imposibil. Universul are niște probe noi, pentru voi, pe destin datorită aspectelor de cuadratură.

Gemeni / Ascendent Gemeni

Și voi aveți aspecte de cuadratură, pe lângă cele menționate în intro. Sunt vizate două case zodiacale importante: cea de-a noua și cea de-a douăsprezecea. Adică „Ferește-mă, Doamne, de dușmani că de prieteni mă feresc și singur.” Alții vor avea examene cu viața: studii, dragoste, sănătate, cumpene, câștiguri, familie, deplasări, străinătate. Cei cu afecțiuni cronice trebuie să fie foarte atenți zilele acestea.

Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024. Rac / Ascendent Rac

Soarele natal face opoziție cu steliumul din Capricorn, în săptămâna ce vine, iar acest stelium are un aspect de cvintil cu Soarele din Vărsător. Ochii mari și urechile ciulite, se întâmplă ceva în familie. Tot soiul de discuții, constructive la unii, dispute la alții, decizii ce trebuie consiliate, conform persoanelor implicate. E clar că discuțiile au un sâmbure de adevăr.

Leu / Ascendent Leu

Progresiile solare anunță negocieri legate de noi parteneriate interesante pentru cei activi. Veste bună! Vă atenționează opoziția lui Lilith cu Saturn, care aduce evenimente neplăcute, cheltuieli neprevăzute, etc.

Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024. Fecioară / Ascendent Fecioară

Opoziția Lilith-Saturn este cea care generează acum destin în cazul vostru. Progresiile solare încearcă să o îndulcească. Discutăm de anumite afecțiuni ascunse, latente sau greu de depistat de aparate, de lucruri care sunt normale și care țin de partea tehnică. Discutăm de corsete sociale, lucrurile diferă de la caz la caz, de la om la om.

Horoscop săptămânal cu Mariana Cojocaru

Balanță / Ascendent Balanță

Vă preocupă ceva foarte adânc, profund, abisal, legat de voi, de copii, de anumite relații sentimentale, de compatibilități și incompatibilități, de dragoste. Un mesaj subtil, un vis repetitiv ascunde în el o cheie de destin. Nedescifrat, nu veți ști ce și cum să faceți!

Scorpion / Ascendent Scorpion

Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024. Tandemul Soare-Pluto, patronul vostru care se află în Vărsător acum, indică faptul că ceva se întâmplă în casa și în familia voastră extinsă, nu doar cea de bază. Evident, pentru cei care au. Trebuie să fiți atenți, se pare că în interior sau în zona voastră de suflet, sunteți îngrijorat de ceva sau de cineva.

Săgetător / Ascendent Săgetător

E liber pe astrograma generală a perioadei următoare, dar nu se face primăvară cu o floare. În sensul în care, trebuie să vă gândiți ce și cum, e o chestiune de carieră, de business, abia apoi discutăm de familie, de sentimente, de copii, datorită cuadraturii Soarelui cu Lilith și cu Jupiter, patronul vostru astral.

Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

Planete zvelte care sunt în constelația voastră vă dau o stare de spirit bună, pozitivă. Vă simțiți mai tineri și mai bine decât de obicei. Depinde de fiecare om în parte, evident. Dar cum Marte e în conjuncție cu Mercur, acest aspect ar putea să toarne gaz pe foc în zona de dragoste, apoi pe carieră, familie, business și străinătate.

Vărsător / Ascendent Vărsător

Horoscop 29 ianuarie – 4 februarie 2024. Ceva răscolitor se va contura pe destinul vostru, în perioada care urmează. Ține, în primul rând, de afect, de familie, de emoție și de trăiri.

Citește și: Numeroscop 2024 cu Mariana Cojocaru. Cifra de destin spune ce te așteaptă tot anul VIDEO EXCLUSIV

Pești / Ascendent Pești

Opoziția planetelor Jupiter și Neptun cu Lilith din Fecioară, unde e și Saturn în Pești, anunță tot felul de încercări, de teste, de provocări, de examinări, de investigații și investiții, în sensul în care nu aveți cum. Sunt evenimente care au rămas agățate din 2023 și trebuie să le investigați pentru a le rezolva. Vă dă o stare de nesiguranță și poate să vizeze apoi sănătatea, sau să meargă pe familie. Melancolie, sunteți foarte gânditori, trebuie să gândiți de două ori înainte de a face orice mișcare.

Citește și: Horoscopul îngerilor săptămânii cu Mariana Cojocaru. Cine te păzește, în funcție de ziua nașterii VIDEO EXCLUSIV