Numeroscop 2024 cu Mariana Cojocaru. Cifra de destin spune ce te așteaptă tot anul VIDEO EXCLUSIV

Rubrica AstroSpecial este prezentată de astrologul Mariana Cojocaru, în exclusivitate pentru Playtech Știri, în fiecare zi de vineri, la ora 16:00 pe site, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Azi vom vorbi despre numeroscop 2024 și ce îți rezervă cifra de destin pentru următoarele 12 luni.

Numeroscop 2024 cu Mariana Cojocaru

Dacă vreți să știți cum veți sta cu banii, cu câștigurile, cu dragostea și sănătatea în 2024 din perspectiva numerologiei și al tranzitelor planetare, ați nimerit unde trebuie! Pentru cine nu știe, un nume valoros primit la naștere valorează mai mult decât un sac cu bani, spunea Pitagora. Se spune că prenumele de la naștere trebuie raportate la poziția planetelor ursitoare de la naștere, pentru a aduce noroc și mult bine.

Fiecare literă din numele vostru rezonează cu un an din viața pe care o aveți pe Terra. Pronunțând litera respectivă creați vibrație și generați destin. Puteți atrage binele sau schimba ceva negtiv în bine, creativ, pozitiv. Cifra de destin (care ne guvernează pe toți) spune, fiecărui nativ în parte, ce îl așteaptă în următoarele 12 luni. Cifra de destin a anului 2024 este 8, două cercuri care pot indica succes sau vulnerabilitate în rezonanța cu Balanța.

Are echivalent Leul și luna august. 8 reprezintă și cifra beneficiilor, inclusiv financiare și ne indică cea de-a doua parte a vieții, adică senioratul. Aici se văd schimbările majore și luarea unor decizii deloc de neglijat.

Cifra de destin a anului 2024

Cifra de destin 1: anul adevăraților luptători

Pentru toți cei cu cifra de destin 1, 2024 va fi anul adevăraților luptători care știu să creeze parteneriate și nu să calce pe cadavre pentru a își atinge obiectivele și a câștiga doar ei, în detrimentul celorlalți. Atenție, la unii cifra 0 poate schimba ecuația. 8, ca cifră, e format din două cercuri care pot reprezenta doi de zero. Pentru cei cu doi de zero, poate să reprezinte a încheia ceva, a ajunge iar într-un punct zero, a lua taurul de coarne și a te duce iar în punctul zero. Trebuie să fiți atenți cum debutați, cum demarați anumite lucruri, în așa fel încât ele să fie cu 8, adică cu profit. Atenție să nu dați cu bățul în baltă, fie din neatenție, fie că intrați în parteneriate greșite. Cele două cercuri pot fi favorabile celor care au învățat foarte mult, care au tras foarte tare și care, într-un astfel de an, se pot desprinde de Pluto. Adică luptă și ies învingători pentru că au echivalent în zodiac Leul. Cifra 1 înseamnă a alerga singur și a ieși singur învingător, dar este un an al parteneriatelor. Dacă ai structura de leader, important este ca în acest an să știi să colaborezi cu coechiperii, să fii bun, să știi cum îți alegi echipa, cum să faci și să desfaci lucrurile. Dacă acționezi doar pe cont propriu, refuzând să ții cont de alte persoane, elemente cheie sau sfaturi, riscurile îți aparțin.

Numeroscop 2024. Cifra de destin 2: anul poate fi foarte favorabil

Numeroscop 2024. Anul pare favorabil și chiar foarte favorabil, dar și aici sunt puse anumite condiții de karma pozitivă din Berbec. Cifra 8 se divide la 2, deci câștiguri și beneficii la cei care au strâns bani albi pentru zile negre. Aici ține de anumite alianțe și nu numai. Ceva din trecut îți spune de cumpătare, de munca, de efortul și drepturile câștigate în trecut. 2 susține parteneriatele și, în funcție de zodia în care v-ați născut și de axa karmică de la naștere, inclusiv de ascendent, puteți afla cum să construiți un an favorabil, plin de beneficii în sensul bun. Fie că e vorba de bani, sănătate sau alte lucruri.

Cifra de destin 3: anul în care investiți în copii

Fie veți investi în copii, educație, scris, comunicare, fie veți fi susținut de copii în 2024. Cine nu are copii, atunci ar putea să apară fluctuați de la Mercur retrograd și vor primi vești de la persoane despre care nu au auzit de mult timp. Conform lui Pitagora, cifra poate crea destin și există repetabilitate pe anumite numere. Dacă tăiați 8 pe jumătate, avem doi de 3 în oglindă. Cei care rezonează cu 3 pot câștiga pe jumătate din 8-ul anului 2024, cu ajutorul lui Mercur retrograd.

Numeroscop 2024. Cifra de destin 4: anul transformărilor vibrațiilor

Numeroscop 2024. Cifra 4 se regăsește în structura lui 2024 și este esențială, te dă pe plus. Dacă nu vei pierde timpul în chestiuni ce țin de senzualitate, de plăcere, atunci vei transforma vibrația negativă, care te poate trage în jos sau ține pe loc, în ceva pozitiv și constructiv. De ce? Pentru că îți focusezi energia și atenția spre plus.

Cifra de destin 5: anul norocului în plan social

Cei care au cifra de destin 5, în 2024 pot beneficia de suport sau noroc în plan social. Cu o singură mențiune: să fie activi din punct de vedere profesional și luptători în profunzime. Unii luptă cu sufletul, cu inima, alții cu mintea, pentru a descoperi ceva nou. Lucrurile astea țin, în fond, de luptă. Este un an al competițiilor. În esența karmică, fiind cu dharma în Berbec, se face selecția. Este anul celor care au suflet mare, care vor să reformeze ceva, să schimbe în pozitiv ceva ce au făcut alții negativ.

Horoscop 2024

Cifra de destin 6: anul căutărilor și al mișcărilor strategice

Numeroscop 2024. Un an în care, dacă știi că la naștere ai cifra 6, trebuie să cauți o strategie și să faci o mișcare pentru a îți fi bine. Unii se vor ocupa de sănătate și/sau de integrarea într-o structură, într-un colectiv lucrativ. Deci schimbările se vor produce la nivel profesional, fiind anticipate de cifra 6. Trebuie să o luați de la 0 pentru a avea o ascensiune corectă în plan profesional unde sunt bonusurile, promovările, recunoașterea muncii, medaliile.

Cifra de destin 7: anul în care prind contur acțunile din 2023

2023 a fost anul vostru, iar în 2024 veți preda ștafeta celor cu cifra de destin 8. Dacă ați tras foarte tare în anul trecut, în acesta lucrurile vor prinde contur. Unii vor ridica ștacheta, alții vor repara lucrurile care au fost avariate de cei dinaintea voastră. Fie că faceți voi ceva, fie că preluați deja făcut de altcineva. Veți da un plus de valoare, veți crește și repara lucruri începute și abandonate. Este o semnificație spirituală. Când începeți să reparați ceva, atunci se spune că poți atrage dar de stele, un destin profitabil, benefic.

Numeroscop 2024. Cifra de destin 8: adunați roadele muncii

Sunteți considerați de aritmologia pitagoreică și de numeroscop ca fiind adevărații beneficiari ai lui 2024. Puteți să încercați ceva nou sau să adunați roadele după mai mulți ani în care ați tras tare. Puteți să o luați de la capăt dacă ați încheiat un proiect, un demers deoarece urmează altceva. Este un an al extremelor, competiția vă cheamă. Cei care știu cum să creioneze o traiectorie pozitivă, gândită ca la carte, cu multă tactică și diplomație vor avea un an excepțional, de mare succes. Este pentru cei activi, nu leneși.

Cifra de destin 9: anul câștigurilor pentru cei care au carte

Numeroscop 2024. Dacă aveți carte, aveți și parte! Dar și cei care au un nivel de evuluție spirituală foarte înalt, care știu să dăruiască, să împartă, să fie altruiști și generoși cu cei mai puțin norocoși sau năpăstuiți de soartă. E vorba și de copiii care nu au avut noroc, șansă, sau la bătrâni și animale părăsite. Unde există karma de grup, cifra 8 într-un astfel de an va muta oamenii buni, cu suflet mare, în zona elitelor, a celor care își construiesc drum spre stele. Zona maselor, a celor înrăiți, înverșunați, care nu se gândesc decât cum să le fie lor bine, nu va fi favorizată. Este timpul să renunțăm la egoism și răutate, iar altruismul să fie omniprezent. Degeaba avem un an cu vibrație pozitivă, constructivă, dacă nu ne schimbăm. Nu renunțați la câștig, beneficii, inimă, bunătate, caracter inimos.

