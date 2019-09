Gigi Becali, reacție furibundă după FCSB – CFR Cluj 0-0. Și-a distrus un jucător

FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, partida jucată pe teren propriu împotriva celor de la CFR Cluj, în runda cu numărul 10 din Liga 1. Patronul bucureștenilor, Gigi Becali, s-a arătat nemulțumit la finalul partidei și și-a criticat jucătorii. FCSB ocupă locul 9 în campionat, cu 11 puncte, la 4 lungimi de undă în spatele locului 6, care asigură prezența în play-off.

Gigi Becali, reacție furibundă după FCSB – CFR Cluj 0-0

Gigi Becali a declarat că este nemulțumit de atacul echipei și așteaptă cu nerăbdare să revină în lot Man și Moruțan. Patronul FCSB l-a criticat pe Florin Tănase, despre care a spus că pare aerian.

„De rezultat nu sunt dezamăgit pentru că așa s-a jucat. Am avut o bară, dar n-am avut ocazii multe de a marca. sunt dezamăgit de atacul nostru. Acum am rezolvat problema, totuși e bine că am rezolvat problema de apărare. Iar atacul nu-mi fac probleme că vin Man, Moruțan și n-o să stăm 100 de ani după Tănase să așteptăm să învețe el fotbal. Nu știu ce se întâmplă cu el, parcă e aerian, parcă nu e pe teren, parcă e pe altă planetă. Nu știu, o să vorbesc cu el, bine oricum îți dai seama că nu stăm după Tănase”, a declarat Gigi Becali după FCSB – CFR Cluj 0-0.

Întrebat despre accidentarea lui Mihai Pintilii, Gigi Becali a dat de înțeles că jucătorul ar putea să nu mai prindă primul 11 la următoarele partide, în condițiile în care va reveni și Dragoș Nedelcu.

„Vorbisem cu el și i-am zis… e ultimul meci pe care vreau să îl joci, să mă ajuți. Într-un fel a ajutat. Faptul că nu am pierdut meciul ăsta e important, să știți. Dacă iar a recidivat, nu cred că mai are… păi dar vine Nedelcu. E Nedelcu, Oaidă, Popescu. Dacă e căpitan, îl ținem în staff, și așa ne mai trebuie un secund”, a mai spus Becali.