Arbitrul Istvan Kovacs își cere iertare de la Florinel Coman după meciul Universitatea Craiova – FCSB , câștigat de bucureșteni cu scorul de 1-0. Centralul i-a strigat „Dispari, dispari!”, după ce jucătorul a simulat în careu și a cerut penalty. Kovacs și-a recunoscut greșeala, dar a mărturisit că fotbalistul i-a strigat primul „Știi tu ce e ăla penalty, bă? Știi tu ce e aia simalare, bă?”

Istvan Kovacs își cere iertare de la Florinel Coman

Arbitrul s-a enervat după ce Florinel Coman a simulat în careu și a cerut penalty, apoi a strigat către Kovacs „Știi tu ce e ăla penalty, bă? Știi tu ce e aia simalare, bă?” A fost momentul în care centralul întâlnirii Universitatea Craiova – FCSB i-a răspuns: „Dispari, dispari!”

„Nu am avut nicio intenţie să cad, nu am văzut nicio reluare, dar cred că a fost un contact acolo. Nu m-am aruncat dinainte, nici nu am încercat, am stat pe picioare, mi-am făcut-o în dreapta şi am vrut să merg după ea , dar a fost acel contact care m-a blocat. Sincer nu vreau să mai comentez despre asta”, a declarat fotbalistul după meciul închieiat cu victoria oaspeților, scor 1-0.

Istvan Kovacs a oferit prima reacție pentru Prosport: „El m-a luat așa, direct… știi tu ce e ăla penalty, bă? Știi tu ce e aia simulare, bă? Aşa a început, a zis de două ori. Apoi a venit la mine, se vede pe imagine, şi când am avut contact vizual cu el, deja atunci s-a potolit şi vorbea frumos, dar deja de două ori mă provocase”, a spus arbitrul.

Ulterior, Kovacs și-a cerut iertare de la Florinel Coman, dar a precizat că nu a avut un comportament abuziv.

„Cuvintele pe care le-am folosit nu au fost cele adecvate şi cele care sunt recomandate de Comisia Centrală a Arbitrilor. Comportamentul meu nu a fost unul abuziv, dar recunosc că am greşit. Îmi cer scuze faţă de jucător pentru cuvintele rostite. Am greşit, sunt om, am cedat presiunii partidei. Este prima dată când mi se întâmplă acest lucru şi, cu siguranţă, va fi şi ultima oară. Sper ca arbitrii tineri să ia doar lucrurile pozitive din comportamentul meu, nu părţile negative”, a spus Istvan Kovacs.