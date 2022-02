Gigi Becali, prins cu minciuna! Latifundiarul din Pipera a ținut neapărat să-l transfere pe mijjocașul francez Malcom Edjouma, de la FC Botoșani. Pentru a ajunge să-și împlinească dorința patronul FCSB a apelat la incredibile tertipuri de-a lungul negocierilor cu patronul clubului moldovean, Valeriu Iftime. Gigi Becali a dezvăluit, el însuși, ce „manevre” a făcut pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Gigi Becali, prins cu minciuna! Patronul de la FCSB a mărturisit la ce tertipuri a apelat pentru a reuși să-l transfere pe Malcom Edjouma, de la FC Botoșani. Latifundiarul a dezvăluit că a distras atenția patronului echipei moldovene, prefăcându-se interesat de un alt jucător. În plus, el a folosit aceeași tactică pentru ca presa să nu afle ținta reală a interesului său.

Gigi Becali a declarat că a fost impresionat de jucătorul de 25 de ani și a dorit neapărat să-l aducă la FCSB.

„I-am zis lui Meme că de vreo 20 de ani vreau un mijlocaș așa, care să urce cu mingea, să dribleze, să dea și goluri și niciodată n-am avut. I-am zis „băi, Meme, hai să-l luăm”. Meme a zis că și jurnaliștii spun că ăsta ar fi cel mai bun jucător din România. Nici n-am îndrăznit să spun, eu nu prea mai voiam străini, dar am zis că nu înțeleg cum a scăpat el așa și prin Franța. Am zis că ăsta e jucătorul care ne lipsește nouă, care ne-ar da o maturitate jocului. I-am zis „hai să-l luăm!”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

S-a aflat acum ce manevră a făcut latifundiarul din Pipera

Gigi Becali a povestit că, inițial, Meme Stoica, managerul general de la FCSB s-a declarat sceptic în privința posibilității achiziționării mijlocașului defensiv francez. Gigi Becali a folosit apoi o diversiune față de Valeriu Iftime, patronul botoșănenilor. El s-a prefăcut interesat de un alt jucător de-ai clubului de pe locul 4 din Liga 1.

„A zis (n.r. – Meme Stoica) „n-ai cum să-l iei că sigur cere Iftime 700.000 pe el”. M-a convins în meciul cu CFR, era pe tot terenul, era și fundaș, și mijlocaș, dădea și pasă de gol. Am zis că ăsta e fotbalist de nivel înalt, de mare nivel, nu se poate așa ceva. Am sunat acum două seri, am întrebat despre el. Nu l-am sunat pe Iftime, pe altcineva. Mi-a zis că mai e o echipă din România care a întrebat de el, CFR sau Craiova, n-am întrebat care”, a spus finanțatorul FCSB, conform sursei citate. Am zis că nu mă interesează și atunci am zis că vreau să-l iau, nu mai conta. Mi-a spus o sumă, când am văzut, l-am sunat pe Iftime, i-am zis „bravo, felicitări, mulțumesc” (n.r. – pentru rezultatul cu CFR, 1-1). Eu mai pusesem ochii pe ăsta, numărul 5, Dawa, și m-am gândit că mai bine îi zic de Dawa, „ce bun e ăla, cât vrei pe el?”, a zis „nu-l vând, domnule, nu discutăm!”, a spus finanțatorul FCSB, conform sursei citate.

„Eu eram dispus să dau și dublu”

Manevra „cu manta” a lui Gigi Becali i-a adus rezultatul scontat. Cum Edjouma a părut că e a doua opțiune pentru patronul FCSB, Iftime a renunțat mai ușor la jucător. Dar finanțatorul echipei moldovene n-a știut că Becali e dispus, de fapt, să plătească și dublul sumei cerute de acesta.

Apoi am venit pe partea cealaltă, „celălalt, care a dat pasă?”. Eu știam numele, dar n-am zis nimic. Mi-a zis „am avut acum jumate de oră, mi-a transmis cineva din Polonia ofertă, le-am zis că fără 350.000-400.000 de euro, nu discut”. Eu eram dispus să dau și dublu, dar i-am zis „îți dau 200.000”. A doua zi, l-am sunat eu, mi-a zis că are ofertă de Polonia, dar pentru mine e 350.000 de euro. I-am zis „nu, o să pățești cum ai pățit cu Chindriș și Ongenda!”, și-a continuat dezvăluirea Gigi Becali. Mi-a zis „domnule Becali, să nu vă supărați, dar fără 350.000 nu-l dau”. I-am zis „îți dau 300.000 și pe Haruț împrumut (n.r. – fundațul Denis Haruț a fost împrumutat până la vară la Botoșani, clubul de unde fusese transferat la FCSB acum un an)”. M-am gândit că-l dau și pe Haruț ca să aibă fundaș dreapta, că Braun e deja al lui CFR și în play-off nu va mai juca așa bine. I-am zis „îți dau așa, mai lasă ceva”. A zis „fără 330.000, nu-l dau” și așa am închis-o. L-am sunat după aia și i-am zis „îți dădeam și 900.000”, a mai spus Gigi Becali, potrivit aceleiași surse.

„N-am fost niciodată atât de bucuros pentru un transfer”

Gigi Becali a recunoscut că a vrut să deruteze și presa, arătând un mare interes pentru David Miculescu de la UTA Arad. Dar, susține patronul FCSB, doar pentru ca nimeni să nu bănuiască adevărată sa intenție.

Apoi au fost discuții cu impresarii, am aruncat aia cu Miculescu, am făcut tot felul de minciuni, ca să nu afle presa, că dacă afla, intervenea echipa din România. Am făcut tot felul ca să nu afle nimeni până nu semnează”, a mai povestit Gigi Becali.

Gigi Becali a dezvăluit și cum au decurs negocierile cu Malcom Edjouma pentru salariul acestuia la FCSB.

„I-am făcut o ofertă, avea 3.500 salariu, i-am dat dublu, a zis „nu”, i-am dat 10.000 (n.r. – de euro), a zis „nu, fără 14.000, 15.000, 16.000 nu vine”. S-a ajuns la o medie de 14.000, îi crește salariul anual. N-am fost niciodată atât de bucuros pentru un transfer. Am visat de 20 de ani să am un mijlocaș închizător care să urce cu mingea și să dribleze, n-am fost niciodată așa de bucuros”, a mai adăugat Gigi Becali, potrivit aceleiași surse.

Gigi Becali a plătit 330.000 de euro pentru Malcom Edjouma. În afacere a intrat și împrumutul lui Denis Haruț, pentru 6 luni, la FC Botoșani, echipa de unde a sosit, acum un an, la FCSB contra sumei de 700.000 de euro. Edjouma a semnat un contract pe 4 ani și, cel mai probabil îl va scoate din echipă pe Adrian Șut, pe care Becali îl considra, în noiembrie, jucătorul său preferat.