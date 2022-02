Gigi Becali i-a luat mașină „perlei” de la FCSB. Patronul FCSB i-a șocat pe mulți când a dezvăluit care e salariul pe care i-l dă lui Octavian Popescu, jucătorul pe care ar visa să ia 100 de milioane de euro. Dar, latifundiarul a mai mărturisit că i-a cumpărat acestuia o mașină de 30.000 de euro. „Perla” lui Gigi Becali s-a fotografiat cu bolidul și a potat imaginea pe o rețea socială.

„Eu consider că Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ce tind să cred e că Tavi Popescu îl va întrece. E o „blasfemie” pentru că e tânăr, dar având în vedere ce face cu mingea, cum driblează, cum se lipește mingea de el și ce atitudine are, plus plecarea de pe loc, e posibil să-l depășească pe Hagi.

Am jucat cu CFR, nu cu orice echipă. La ora asta, Tavi e cel mai bun jucător din campionatul intern. Dă goluri, pase de gol, ce vrei mai mult?”, a declarat Gigi Becali la Pro X, după partida cu CFR Cluj, scor 3-3, în care Octavian Popescu a marcat un gol de senzație.