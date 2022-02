Gigi Becali, dezvăluiri de senzație. Patronul FCSB are o avere impresionantă, cifrată la 325 – 425 de milioane de euro, situându-se printre cei mai bogați români. Totuși, dimensiunea acestuia nu e pe deplin cunoscută, ea fiind, conform unor apropiați de-ai latifundiarului, mult mai mare. De curând, Gigi Becali a dezvăluit într-un interviu acordat presei americane de ce se consideră cel mai bogat om din lume.

Gigi Becali, dezvăluiri de senzație. Patronul FCSB este creditat de Top Capital cu o avere de 325 – 425 de milioane de euro. Cu toate acestea, dimensiunea acesteia este învăluită în ceață, mulți cunoscuți de-ai omului de afaceri considerând că Becali are mult mai mulți bani.

Despre bogăția lui Gigi Becali, Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a declarat că aproape sigur depășește 1 miliard de euro. La rândul său, Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, e convins că Becali are peste 2 miliarde de euro.

Într-un interviu pentru Trinitas TV, Gigi Becali a dezvăluit că a donat 550.000 de euro pentru ridicarea de biserici ortodoxe în patru țări africane.

Gigi Becali a mărturisit, în același interviu, că a oferit un interviu prestigiosului ziar american, The New York Times. El i-a șocat pe jurnaliștii americani după ce a susținut că este cel mai bogat om din lume.

„Am început în fiecare zi să mă gândesc la moarte, când fac vreo afacere sau ceva. Mă întreb la ce mai am nevoie de alţi bani, nu-mi ajung ăştia? Şi uite aşa stă mintea mea liniştită şi nu se mai gândeşte, trufia minţii.

Dacă vrei lângă Hristos, acolo, trebuie să uiţi de toate cele lumeşti. Când sunt pe punctul de a face vreun păcat, mă întreb imediat cum e să fiu mort, în coşciug. Tot ce nu rămâne, e slavă deşartă.

Am dat un interviu la New York Times şi am declarat că sunt cel mai bogat din lume. Ce Bill Gates, ce Rockefeller? Eu sunt cel mai bogat. Păi cum, s-au mirat ei? Păi eu nu mai am nevoie de nimic… Bill Gates nu ai văzut că încă mai vrea? Înseamnă că nu e cel mai bogat. Eu nu mai vreau, nu mai am nevoie de mai mult”, a mai declarat Gigi Becali, la Trinitas TV.