Fotbalistul cu care Gigi Becali se mândrește. Duminică, după un meci spectaculos, FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 3-3. După 22 de etape, clujenii rămân pe primul loc al clasamentului, cu 58 de puncte, cu 10 mai multe decât rivala din București. Dar, partida a prilejuit o nouă ieșire la rampă a jucătorului despre care Gigi Becali afirmă că-l poate întrece pe Gică Hagi și poate deveni cel mai bun jucător român din istorie.

Fotbalistul cu care Gigi Becali se mândrește. FCSB a remizat, scor 3-3, în derby-ul jucat duminică, pe Arena Națională, contra campioanei CFR Cluj. Dincolo de spectacolul oferit prin cele 6 goluri, s-a remarcat reușita lui Octavian Popescu. Jucătorul de 19 ani a deschis scorul cu un șut de excepție, de la 22 de metri, din unghi.

Gigi Becali este, totuși, sceptic, în privința șanselor la titlu în această ediție de campionat. Latifundiarul a mărturisit că ar face orice doar să-l vadă pe Ciprian Deac plecat de la rivala din Cluj. Becali îl consideră pe fotbalistul de 35 de ani ca fiind cel care face tot jocul echipei ardelene.

Deac (n.r. – Ciprian Deac, jucătorul lui CFR Cluj) ăsta? De aș putea să scap de el. El le face tot, el le ia toate campionatele. Nu știu cum să scap de el. Am vrut să îl iau, îi dădeam 5000 salariu. I-am reproșat lui Meme de atunci.

Sunt șanse mici, pentru că echipele sunt foarte slabe. Dar, având în vedere că noi am jucat jocurile tari, iar ei au jocurile tari de jucat… să zicem echilibrat. Dar șansele mari pentru ei. Sunt echipa puternică, nu ai ce să zici.

Gigi Becali nu s-a ferit, de-a lungul timpului, să-l și critice pe Octavian Popescu, una dintre „perlele” echipei sale. Cu o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro, fotbalistul adus de la U. Craiova a avut și perioade în care prestația sa a dispărut în anonimat. În acest sezon, preferatul lui Gigi Becali a adunat 20 de meciuri, 5 goluri și 2 pase decisive.

După reușita de kinogramă de duminică, Gigi Becali consideră că Tavi Popescu poate deveni un fotbalist mai mare decât Gică Hagi. Și că îl va putea vinde pentru 100 de milioane de euro, în câțiva ani.

„Eu consider că Hagi e cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ce tind să cred e că Tavi Popescu îl va întrece. E o «blasfemie» pentru că e tânăr, dar având în vedere ce face cu mingea, cum driblează, cum se lipește mingea de el și ce atitudine are, plus plecarea de pe loc, e posibil să-l depășească pe Hagi.

Am jucat cu CFR, nu cu orice echipă. La ora asta, Tavi e cel mai bun jucător din campionatul intern. Dă goluri, pase de gol, ce vrei mai mult?

I-am spus lui MM: „Mi-e frică să nu-l fure cineva cu 30-40 de milioane”. Cu suma asta l-ar fura, e jucător de peste 100 de milioane (n.r. – de euro)! Nu-l dau acum. Poate 30-40 de milioane m-ar îndoi, dar, pe 20, vă dau cuvântul meu că nu-l dau. O piesă ca asta, un astfel de geniu, vine o dată la 30-40 de ani”, a declarat Becali la Pro X.