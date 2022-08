Gigi Becali a decis pedeapsa pentru Darius Olaru. Cu cât va fi amendat jucătorul FCSB care va rata returul cu Viking

Gigi Becali a decis pedeapsa pentru Darius Olaru. FCSB a pierdut cu 1-2 manșa tur din play-off-ul Conference League., cu toate că au dominat partida de la un cap la altul. Patronul roș-albaștrilor e convins că echipa sa se va califica în grupe, considerându-i pe norvegieni o grupare slabă. Totuși, Gigi Beali n-a trecut cu vederea cartonașul galben luat de Darius Olaru chiar la finalul partidei, ceea ce face ca extrema de 24 de ani să nu potă juca în returul de săptămâna viitoare.

Gigi Becali a decis pedeapsa pentru Darius Olaru. Latifundiarul n-a fost încântat de eșecul FCSB cu Viking, 1-2, pe Arena Națională, în fața a 30.000 de fani. Cu toate acestea, Becali crede că echipa sa nu va avea probleme cu calificarea în grupe. El o consideră pe Viking cea mai slabă echipă pe care a văzut-o în cupele europene.

„E bine, chiar dacă am mâncat bătaie. Nu mai am nicio emoție. Numai dacă Dumnezeu e împotriva noastră nu ne calificăm. Asta nu e o echipă care ne poate scoate. Nu am văzut în 20 de ani de fotbal așa o echipă slabă în cupele europene! Saburtalo pasa, dar ăștia…

Nu îmi fac probleme, nu are cum să reziste această echipă 90 de minute fără gol. Regret că am luat primul gol, nu pe al doilea. Ei nu pot ieși la joc. Când pasează, dau mingea în aut sau la noi”, a precizat Becali la Pro Arena.