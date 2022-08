Gigi Becali, la un pas să-l lase fără brânză la nuntă pe George Simion. „Dacă a zis asta, gata, s-a terminat”

Gigi Becali este pus pe glume chiar dacă FCSB a pierdut duelul cu Viking. Omul de afaceri i-a promis lui George Simion că-i dă două tone de brânză, pentru nunta programată pe 27 august, dar când a auzit ce a declarat liderul AUR, acum mai bine de doi ani, a fost foarte aproape să-l lase fără prețiosul cadou.

Gigi Becali și George Simion sunt în relații foarte bune. Patronul FCSB l-a ajutat cu un sediu pentru partidul AUR și i-a promis și un cadou special pentru nunta programată pe 27 august: două tone de brânză. În momentul în care a auzit că George Simon a declarat Steaua a murit când a luat-o Becali, omul de afaceri a căzut pe gânduri.

Patronul FCSB s-a mai liniștit când a auzit că declarațiile sunt din anul 2020. Gigi Becali i-a transmis lui George Simion să nu-și facă probleme. Cei 11.000 de invitați de la nunta lui vor avea în meniu brânză.

„În 2020, el nu mă cunoștea pe mine. A rămas cu brânza. Dacă o făcea acum era clar că era lipsă de caracter. M-ar fi deranjat să spună asta, pentru că e prietenul meu și când un prieten spune asta….

Vreau să văd dacă eu îl cunoșteam atunci. Aici nu mai e vorba că a zis că nu a zis, dă-o încolo de brânză. Aici e chestiune de prietenia mea cu el. Dacă a făcut așa ceva, înseamnă că e fals. Înseamnă că nu mai am încredere în el. De aia am zis că-i fac cadou brânza la nunta, că îmi e drag ca om, ca politician.

Cu alte cuvinte, nu are nimic cu FCSB sau Steaua. El are ceva împotriva mea ca om. O să am o discuție cu el, să văd ce explicație dă. Dacă are o scuză, continui prietenia cu el, dacă nu, termin prietenia cu el. Nu mă mai interesează. Brânza, dă-o încolo, e cadou”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA.