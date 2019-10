Gestul special pe care l-a făcut Klaus Iohannis, la scurt timp înainte de înmormântarea artistului Mihai Constantinescu. Anunț de ultimă oră

Vestea că Mihai Constantinescu a murit a curpins o țară întreagă, mai ales după veștile din ultima vreme care indicau o oarecare îmbunătățire. Klaus Iohannis a decis să facă un gest special pentru a onora numele regretatului artist. Ce va face președintele României?

Pentru a-i răsplăti cariera și numele măreț pe care și l-a făcut doar cu ajutorul talentului său, Klaus Iohannis a anunțat azi că îl va decora post-mortem pe Constantinescu. În semn de apreciere, dar și pentru dăruirea sa, solistul va primi Ordinul „Pentru Merit” în grad de Cavaler.

Amintim că interpretul de muzică ușoară s-a stins la vârsta de 73 de ani, în cursul zilei de marți, 29 octombrie. Acesta se afla internat la Spitalul Floreasca încă din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Regretatul solist va urma să fie înmormântat azi la Cimitirul Ghencea Militar la orele 14:00.

„Am învăţat să iubesc şi mi-a arătat ce înseamnă să fii iubit. Diferenţa dintre noi era de 14 ani. Mie nu mi s-a părut niciodată o diferenţă mare, Mihai a avut întotdeauna un suflet de copil. Eu aveam 20 de ani, iar el 34 de ani când ne-am cunoscut. Am fost împreună 28 de ani…. Noi am rămas foarte buni prieteni, ne cunoaştem de 40 de ani. Relaţia de prietenie dintre noi nu a încetat niciodată. Am fost întotdeauna într-o relaţie foarte strânsă şi cu el, şi cu Simona, şi cu oricine a fost în viaţa lui…”

Mihaela Constantinescu