Melania Trump, acuzată că s-ar fi comportat ciudat cu Regina Camilla. Zvonurile au apărut după întâlnirea Primei Doamne cu Prinţesa de Wales

Vizita istorică a Melaniei Trump în Marea Britanie a stârnit nu doar interes diplomatic și mediatic, ci și numeroase speculații legate de interacțiunile sale cu membrii familiei regale. Prima Doamnă a Americii, în vârstă de 55 de ani, a avut ocazia să o cunoască atât pe Regina Camilla, cât și pe Prințesa de Wales, iar diferențele de comportament dintre cele două întâlniri nu au trecut neobservate.

Melania Trump, dată de gol de gesturi

Experta în limbaj corporal Judi James, citată de presa britanică, a analizat gesturile și atitudinea Primei Doamne în preajma celor două figuri regale. Concluzia sa a fost că Melania a părut mult mai relaxată și deschisă în compania Prințesei Kate, în timp ce lângă Regina Camilla a afișat o atitudine rezervată și chiar ușor stânjenită. „Se putea observa o anumită rigiditate atunci când conversa cu Camilla, spre deosebire de energia animată pe care a avut-o lângă Kate”, a explicat specialista.

Această impresie a fost întărită și de comportamentul ulterior. În timpul unui banchet oficial, Donald Trump a adus la rândul său complimente Prințesei de Wales, declarând că soția lui „a stat lângă ea la masă” și că Melania i-a confirmat cât de „minunată” i s-a părut Kate.

Un moment aparte s-a petrecut în grădinile Frogmore din Windsor, unde Melania și Prințesa de Wales au participat la o activitate cu un grup de copii cercetași. Micuții, cu vârste între 4 și 6 ani, știau că urmează să întâlnească o prințesă, dar nu o cunoșteau pe Prima Doamnă a SUA. Unul dintre ei a întrebat-o direct: „Ești noua noastră prințesă?” Melania a răspuns amuzată, spunând că doar Kate este prințesă, iar Prințesa de Wales a intervenit cu o replică elegantă, subliniind că soția lui Trump este „o persoană foarte importantă”.

Regina Camilla, exclusă din conversație?

Contrastul a devenit și mai vizibil după ce Melania a petrecut câteva ore alături de Regina Camilla, într-un tur al celebrei Case de păpuși a Reginei Mary, aflată la Castelul Windsor. Acolo, Prima Doamnă a părut mai distantă, mai puțin expresivă și mult mai formală decât în compania lui Kate.

Presa britanică a relatat chiar un episod ușor stânjenitor: în timpul întâlnirii oficiale de la Windsor, Melania ar fi întrerupt o conversație cu Regina Camilla pentru a se îndrepta spre Prințesa de Wales, odată ce a observat-o apropiindu-se. Kate, la rândul ei, s-a îndreptat imediat spre Prima Doamnă, iar cele două au început o discuție animată, lăsând impresia că Regina Camilla a fost exclusă pentru câteva clipe din cercul conversațional.

Astfel de detalii aparent mărunte au alimentat zvonurile privind o relație rece între Melania Trump și Regina Camilla, zvonuri pe care experții le pun pe seama diferențelor de stil și personalitate. Dacă alături de Kate, Melania a dat dovadă de naturalețe și autenticitate, în prezența reginei consoarte a părut mult mai precaută.