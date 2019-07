Gabriela Firea, program special pentru pensionari. Cum poți să mergi gratis în excursii prin țară

Gabriela Firea și-a anunțat revenirea, atât la primărie, cât și în activitatea politică, după ultima operație avută. Deși a declarat, joi, la Antena 3, că va organiza o întâlnire cu presa, unde va comunica intențiile pe toate palierele, Firea nu a putut sta departe de anunțuri.

Gabriela Firea, program special pentru pensionari

Pe pagina sa oficială de Facebook, primarul general al Capitalei a scris mai multe despre un proiect ce îi are ca țintă pe seniorii bucureșteni. Mai exact, pe lângă diferitele fundații și ONG-uri care se ocupă de bunăstarea bătrânilor oropsiți de soartă sau singuri pe lume, mai există și proiectul ”Călători prin România”. În cadrul acestuia, 900 de bucureșteni cărunți vor participa la vizite tematice, cuturale pe teritoriul țării. Până în prezent, în cadrul programului, 300 de seniori bucureșteni au beneficiat deja de vizite tematice, de o zi, în județele Buzău și Vâlcea. Acolo, bătrânii au vizitat obiective turistice, printre care Vulcanii Noroioși, Mănăstirea dintr-un Lemn, Mănăstirea Horezu și au ”descoperit farmecul vechiului meșteșug românesc, încă practic în județul Vâlcea, olăritul”.

În mesajul publicat pe Facebook, Gabriela Firea precizează că seniorii sunt însoțiți de ghizi acreditați, iar intrarea la obiectivele turistice este asigurată gratuit. Proiectul va continua până în luna august cu alte vizite tematice peste încă 600 de bătrâni. Scopul lui este îndeplinirea unuia dintre principalele obiective de activitate ale Centrului pentru Seniori al Municipiului București(CSMB): facilitarea participării seniorilor bucureșteni la activități cu caracter cultural și recreativ, în vederea promovării principiului îmbătrânirii active.

Întorcându-ne la cele care interesează tot poporul, reamintim că, după operație, Gabriela Firea și-a spus dorințele când vine vorba despre alegerile prezidențiale. „Eu nu am fost certată cu pesediștii sau cu PSD-ul. 100% mă voi implica în campania prezidențială. Sunt membru PSD, chiar dacă am fost dată afară la un moment dat. Sunt membru PSD și îmi doresc un candidat PSD la alegerile prezidențiale, pe care îl voi susține din tot sufletul. Sub nicio formă nu aș fi de acord ca PSD să arunce un iepure în cursa prezidențială sau un candidat fără șanse”, a declarat primarul general al Capitalei.