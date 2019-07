Cozmin Gușă a anunțat la Realitatea TV un război între Gabriela Firea și Viorica Dăncilă. Ambele tabere sunt pregătite de prezidențiale

Cozmin Gușă a anunțat un război între Gabriela Firea și Viorica Dăncilă înainte de alegerile prezidențiale. Analistul politic este de părere că social-democrații vor decide în următoarea perioadă dacă vor lansa în cursa pentru alegeri un candidat care are un vot de încredere de sub 10% sau unul care are șanse mult mai mari să intre în turul doi.

Război între Gabriela Firea și Viorica Dăncilă înainte de alegerile prezidențiale?

„Singurul pesedist care are un scor de încredere mai mare decât partidul este Gabriela Firea. În trecut, Dăncilă avea o relație foarte bună cu Firea. Surpriza zilei a fost că Firea, la doar câteva ore după ce Dăncilă a spus că se oferă partidului, ne-a anunțat la rândul ei că ne va anunța săptămâna viitoare dacă s-a răzgândit cu candidatura. Este o mișcare aproape de șah-mat pentru activul PSD. În acel congres rarefiat se joacă miza între o femeie cu scor mai mare decât partidul și o altă femeie care e și prim-ministru„, a declarat Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Analistul politic a mai spus că social-democrații trebuie să își aleagă un candidat cât mai bun în cazul în care PSD, ALDE și Pro România nu se vor înțelege asupra unui candidat comun. În caz contrar, partidul ar putea să piardă voturi în detrimentul ALDE și Pro România.

„De vreo 2 ani dacă nu mai bine, Dragnea a ținut partidul sub fund, nelăsând loc unor lideri. Cea care s-a încăpățânat să rămână în PSD e Firea, ea a apărut constant pe locul 1 sau 2 la încredere. Firea are o imagine proastă în București și va avea probleme la candidatura din 2020 pentru Primăria Capitalei, dar la nivel de țară situația se schimbă radical. PSD să fie conștient că dacă la aceste alegeri va fi pe locul 3, va pierde de urgență guvernarea, se pot formata alte majorități sub noul președinte”, a spus Gușă.