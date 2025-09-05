Gabriela Cristea şi Tavi Clonda, vacanţă de vis în Hawaii. S-au cazat la un super hotel: „Priveliştea îţi taie răsuflarea, e superb”

Pentru mulți români, vacanțele exotice rămân un vis frumos, însă pentru câteva zile Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au reușit să transforme această dorință în realitate. Cei doi au ales să își petreacă zilele de relaxare departe de agitația cotidiană, într-un cadru spectaculos: insulele Hawaii.

Un apartament spațios, cu tot confortul inclus

De-a lungul anilor, cuplul și-a obișnuit fanii cu vacanțe frumoase, dar de această dată experiența pare să fi fost una dintre cele mai impresionante de până acum. Locul ales, hotelul unde s-au cazat și mai ales priveliștea au făcut din această escapadă o adevărată poveste de vacanță.

Cazarea aleasă de Gabriela și Tavi a fost un apartament generos, gândit pentru confort și relaxare. Spațiul are două paturi mari, un televizor de dimensiuni impresionante, dar și un balcon care completează perfect decorul. Totuși, detaliul care face diferența nu este mobilierul modern sau facilitățile oferite, ci ceea ce se vede dincolo de ferestre.

„Priveliștea îți taie răsuflarea, e superb”, a declarat Gabriela Cristea, vizibil încântată de peisajul spectaculos. Și nu este de mirare, pentru că imaginea oceanului Pacific, cu valurile sale liniștitoare și apusurile inconfundabile, transformă camera într-un loc unic.

Un cuplu unit și o familie frumoasă

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. Povestea lor de dragoste a început în 2013, iar de atunci cei doi au rămas de nedespărțit. În 2015 s-au căsătorit civil, iar doi ani mai târziu și-au unit destinele și în fața altarului, la biserică.

Fericirea lor a fost completată de apariția celor două fetițe, Victoria și Iris, care au devenit centrul universului familiei. Deși au un program încărcat și apar frecvent în lumina reflectoarelor, Gabriela și Tavi au reușit să mențină un echilibru frumos între carieră și viața personală.

Vacanța din Hawaii este, așadar, și o ocazie de a petrece timp de calitate împreună, departe de rutina zilnică, dar și de a-și încărca bateriile pentru proiectele viitoare.

O experiență de neuitat în Hawaii

Destinația aleasă nu este întâmplătoare. Hawaii rămâne una dintre cele mai apreciate zone turistice din lume, renumită pentru plajele sale spectaculoase, vegetația exotică și tradițiile locale. Pentru Gabriela și Tavi, fiecare zi petrecută aici înseamnă răsfăț, dar și momente de relaxare binemeritate.

Chiar dacă apartamentul oferă tot confortul de care aveau nevoie, cei doi au fost cuceriți în special de panorama oceanului, care le-a oferit acea senzație unică de libertate și liniște. Pentru Gabriela, vederea directă către mare a fost „piesa de rezistență” a cazării, așa cum chiar ea a mărturisit.

Vacanța lor confirmă încă o dată că uneori nu este nevoie de planuri complicate sau de itinerarii încărcate pentru a te bucura de o experiență de neuitat. Un loc spectaculos și o companie potrivită sunt suficiente pentru a transforma câteva zile într-o amintire prețioasă.

Fanii cuplului nu au fost surprinși să vadă imagini și detalii din vacanța lor, întrucât Gabriela și Tavi obișnuiesc să împărtășească frânturi din viața de familie și din călătoriile lor, menținând astfel legătura cu publicul care îi apreciază.