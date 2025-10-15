Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia". EXCLUSIV
15 oct. 2025 | 14:30
de Violeta Badea

Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia: „Plecam tristă la serviciu"

Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia:
Gabriela Cristea. Sursa foto: Facebook

Gabriela Cristea a surprins lumea televiziunii la începutul anului 2025, când a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor. Decizia sa, motivată de dorința de a petrece mai mult timp cu familia, a stârnit numeroase reacții. Invitată recent în emisiunea ”La Măruță”, fosta moderatoare a povestit cu sinceritate momentul care i-a schimbat complet perspectiva asupra carierei.

De ce a decis Gabriela Cristea să renunțe la televiziune

După mai bine de două decenii petrecute în fața camerelor, Gabriela Cristea a ales să facă un pas înapoi. Vedeta a recunoscut că dorul de fiicele sale și rutina solicitantă din televiziune au fost principalele motive care au condus la această hotărâre.

”Decizia pe care am luat-o de a renunța la acest program, a fost… Plecam tristă la serviciu… Evenimentele se întâmplau așa – în momentul în care eu plecam, ele începeau să plângă, să mă întrebe unde plec. Se așezau pe piciorul meu și eu plecam târâș cu ele spre garaj”, a povestit emoționată Gabriela Cristea.

Momentul care a convins-o că trebuie să pună punct a fost unul dureros: ”Într-o seară mă pregăteam să plec și am zis ‘mama, plec’, iar ele s-au întors și au spus ‘bine, pa’… Atunci mi s-a părut dureros… Am plecat eu plângând la serviciu și am zis ‘gata, până aici a fost!’ și am luat decizia”, a mărturisit vedeta.

Ce i-a propus Cătălin Măruță în direct

Discuția sinceră dintre Gabriela Cristea și Cătălin Măruță a fost presărată cu emoție, dar și cu momente de umor. După ce a ascultat povestea ei, prezentatorul PRO TV a venit cu o propunere neașteptată.

”Eu am o idee, dar o să ți-o spun în pauza publicitară. Vrei să ți-o spun acum? (…) Ce ai spune să fii permanent în juriul ăsta?”, i-a spus Cătălin Măruță, referindu-se la concursul culinar ”Cozonacul de Aur”.

Vizibil surprinsă, Gabriela Cristea a răspuns zâmbind: ”Aoleu… dar dacă nu pot să vin într-o zi? Mamă, și trebuie să mănânc? Că eu, în ultima vreme, nu prea am mai mâncat…”.

Cei doi ua izbucnit în râs, iar momentul a fost intens comentat pe rețelele sociale. Mulți fani au văzut în acea propunere o posibilă revenire a Gabrielei Cristea pe micul ecran.

Se întoarce Gabriela Cristea în televiziune?

Deși nu a oferit un răspuns clar, Gabriela Cristea a lăsat să se înțeleagă că nu exclude o colaborare viitoare. ”Vorbim”, a spus ea, zâmbind complice, în timp ce Cătălin Măruță a încheiat discuția cu replica: ”Propunerea a fost lansată, Gabriela.”

Dacă va accepta invitația, fosta prezentatoare ar putea reveni în fața publicului în preajma sărbătorilor de iarnă, ca jurat la ”Cozonacul de Aur”. Ar fi o reîntoarcere surprinzătoare – nu în rolul clasic de gazdă TV, ci într-o ipostază relaxată, în care pasiunea, familia și tradiția s-ar împleti perfect.

