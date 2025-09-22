Gabriela Cristea, de urgenţă la spital, cu Victoria. Fiica vedetei, surpriză neplăcută chiar de ziua ei: „A căzut din tobogan”

O zi care trebuia să fie încărcată de bucurie s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Gabriela Cristea și familia ei. Prezentatoarea TV și-a serbat fiica, pe micuța Victoria, însă aniversarea s-a încheiat brusc și dramatic, după ce fetița a suferit un accident pe tobogan. În urma căzăturii, Victoria și-a fracturat mâna, iar vedeta a fost nevoită să lase petrecerea și invitații pentru a ajunge de urgență la spital.

De la petrecere la spital

Gabriela Cristea a povestit incidentul chiar pe rețelele de socializare, unde a descris emoțiile și spaima trăită în acele ore. „Pe principiul de la bal la spital, așa am pățit și la ziua Victoriei. După o petrecere de pomină (o să postez mâine poze de la petrecere), Victoria a căzut din tobogan și și-a fracturat mâna. Așa că am lăsat petrecerea și toți invitații și am plecat la spital.”

Medicii de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, secția de ortopedie pediatrică, au intervenit prompt. După o radiografie, specialiștii au decis că este nevoie de o procedură urgentă pentru repoziționarea osului. „Duminică la 07:30 a intrat în sală și, sub anestezie generală, medicii au repoziționat osul rupt prin mijloace mecanice. Și slavă Domnului că nu a trebuit să se intervină chirurgical”, a povestit vedeta.

Deși operația clasică a fost evitată, perioada de recuperare nu va fi una ușoară. Gabriela Cristea a explicat că fiica ei trebuie să respecte cu strictețe indicațiile medicilor pentru a preveni complicațiile. „Bine, recuperarea este de lungă durată și necesită muuuuuultă cumințenie, fără sport și atenție sporită pentru că poate să recidiveze”, a mai adăugat prezentatoarea.

Micuța a fost externată

Vedeta a ținut să le mulțumească medicilor și personalului care au îngrijit-o pe fiica ei: „Vreau să mulțumesc din tot sufletul personalului de la spitalul pentru copii Grigore Alexandrescu, secția de ortopedie pediatrică, care ne-au ajutat să trecem peste această situație. Un mare mulțumesc echipei conduse de dna dr. Cristina Maria Dinu pentru intervenție în grupul operator, precum și dl dr. Ioan Fodor. Căldura și răbdarea asistentelor și infirmierelor au fost neprețuite și le mulțumim din tot sufletul.”

După două zile petrecute în spital, Gabriela și fiica sa au fost externate, iar vedeta a împărtășit primele fotografii cu Victoria, vizibil mai liniștită după clipele dificile. „PS: pozele sunt făcute azi dimineață, după două zile de stat în spital, când eram ușurate că plecăm acasă”, a scris bruneta, pe internet.