Gabriela Cristea a revenit cu noi explicații despre demisia de la Antena Stars: „Dacă voi credeți că am renunțat doar ca să stau acasă și să dorm, vă înșelați”

Gabriela Cristea a surprins pe toată lumea cu decizia de a renunța la emisiunea pe care o prezenta de câțiva ani la Antena Stars. După anunțul privind retragerea de la „Mireasa – capriciile iubirii”, au apărut tot felul de speculații, iar vedeta TV a ținut să le pună capăt.

Premiera sezonului cu numărul 11 al emisiunii „Mireasa” a venit cu un anunț surprinzător pentru fanii emisiunii. Gabriela Cristea, care prezenta „Capriciile iubirii”, o continuare a emisiunii „Mireasa”, a venit în platou doar pentru a-și anunța retragerea de la cârma show-ului.

Vedeta a explicat că a luat această decizie din cauza programului de difuzare a emisiunii live, pentru că își dorește să petreacă mai mult timp cu familia.

În urma anunțului, au apărut tot felul de speculații în rândul fanilor, motiv pentru care vedeta a decis să pună punctul pe „i” și a revenit cu noi precizări. Într-o filmare publicată în mediul online, Gabriela Cristea a explicat:

„Dacă voi credeați că am renunțat la programul de televiziune doar ca să stau acasă și să dorm, ei bine, vă înșelați. Sunt trezită ca de obicei și am foarte multă treabă. Voiam să vorbesc astăzi despre faptul că am renunțat să mai merg la programul de televiziune… Voiam să auziți direct de la mine și să vă povestesc eu toate lucrurile, ca nu cumva să vă lăsați tentați de vreo teorie a conspirației.

A fost decizia mea să fac acest pas și am luat această decizie strict doar pentru familia mea. Știu că există o teorie a conspirației, pentru că adevărul pare să fie așa o sursă fără inspirație. Nu s-a întâmplat absolut nimic, ci a fost decizia mea, pe care mă bucur foarte mult că producătorii au înțeles-o și mi-au respectat-o. Nu spun că am renunțat definitiv la televiziune, problema mea era programul pe care îl aveam seara și care nu îmi permitea să mă văd cu fetele mele decât în weekend”.