Gabriela Cristea a ajuns la spital: ”Am început să mă simt rău, m-au trimis direct la camera de gardă”

Gabriela Cristea a ajuns pe mâinile medicilor, din cauza unei viroze sezoniere. Vedeta TV s-a fotografiat pe patul de spital și a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

Virozele respiratorii specifice trecerii de la iarnă la primăvară nu le-au ocolit nici pe vedete. Gabriela Cristea se numără printre persoanele care au ajuns la camera de gardă, din cauza simptomelor severe. Prezentatoarea TV și-a îngrijorat fanii de pe internet, după ce s-a fotografiat pe patul de spital.

Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare i-au transmis mesaje de susținere.

La începutul acestui an, prezentatoarea TV a decis să se retragă de la cârma emisiunii „Mireasa. capriciile iubirii”. Vedeta a transmis că a luat această decizie pentru a petrece mai mult timp alături de familie.

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul ‘Mireasa, capriciile iubirii’. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat.

Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei. Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare.”, a declarat Gabriela Cristea, la Antena Stars.