Fosta soţie a lui Reghecampf, atac dur la adresa Anamariei Prodan, după ce a aflat de divorţ: “Totul e tras la indigo.Karma funcţionează”

Înainte de a deveni soțul Aneimaria Prodan, Laurențiu Reghecampf a mai avut o căsnicie, cu Mariana Pfeiffer. Divorțul dintre cei doi se producea în 2008, după ce o cunoștea pe actuala soție, fiind deja implicați într-o relație extraconjugală. Dacă în trecut Mariana Pfeiffer nu prea a mai comentat, se pare că acum, după iminetul divorț de Anamaria Prodan, a decis să vorbească, și nu oricum, ci în termeni foarte duri la adresa celebrului impresar sportiv.

În urmă cu 13 ani Anamaria Prodan pornea la drum într-o nouă relație cu Laurențiu Reghecampf. Numai că lucrurile nu au fost chiar foarte simple. Cei doi s-au cunoscut în timp ce Reghe era deja căsătorit cu Mariana Pfeiffer cu care are și un fiu, Luca.

Laurențiu Regheampf și Mariana Pfeiffer au fost căsătoritți timp de 13 ani, în timp ce Anamaria Ionela Dumitrescu (așa cum declara că o chema în buletin), venea după o căsătorie eșuată cu Tibi Dumitrescu.

După consumarea căsătoriei, Anamaria rămânea cu cele două fetițe, dar cu perspective noi. Perspectivele sale aveau numele de Laurențiu Reghecampf, și cum este cunoscut faptul că ceea ce-și pune în cap reușește, așa se face că a reușit să-l convingă pe Reghe și să-i devină partener de viață. Dar cum nimic nu e întâmplător, și cum cifra 13 se pare că este o prezență permanentă în viața lui Reghe, iată că la 13 ani de la începutul relației lor, astăzi Anamaria Ionela Reghecampf și Laurențiu Reghecampf se despart, oficial.

Dacă în cazul lui Reghe cifra 13 este cea karmică, în dreptul Aneimaria este cifra 9, atât a stat căsătorită cu Tibi Dumitrescu. Cât despre ce se întâmplă astăzi, la mai bine de 13 ani de la divorț, Mariana Pfeiffer a decis să-i amintească viitorei foste doamne Reghecampf că în cele din urmă „totul este tras la indigo”.

”Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer, pentru Cancan.