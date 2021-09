Florin Salam, probleme grave de sănătate. Dan Bursuc confirmă: „Nu este bine deloc!” EXCLUSIV

Florin Salam se află în stare gravă. Informația a fost confirmată de către un apropiat de-al lui.

Regele manelelor, așa cum este supranumit, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Dan Bursuc a vorbit despre starea manelistului, spunând că „nu este bine deloc”.

Momentan, nu se știe ce a pățit sau unde se află momentan, însă singurul lucru care se cunoaște este că Florin Salam nu se simte deloc bine.

Informația vine după ce astăzi, vestea că Petrică Cercel a murit din cauza covid-19 a luat prin surprindere întreaga lume artistică. Mai mulți maneliști au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndurerate.

Cei doi băieți ai artistului nu au făcut nicio declarație momentan. Soția artistului este încremenită de durere, mai ales că se aștepta ca acesta să se întoarcă acasă cât de curând.

„Dumnezeu să-L ierte pe prietenul și colegul nostru, Petrică Cercel ! Condoleanțe familiei îndurerate”, a fost mesajul lui Costel Biju, prieten al lui Petrică Cercel.

„Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, a spus Sorinel Puștiu.