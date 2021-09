Cum arată soția lui Petrică Cercel. Ana a rămas singură și își plânge acum amarul

Vestea că Petrică Cercel a murit a venit ca un șoc pentru familie și apropiați, dar și pentru fanii cântărețului.

El a lăsat în urmă doi băieți și o soție, pe Ana, cea despre care spunea, nu de mult, că o iubește nespus.

Petrică Cercel a murit după ce s-a infectat cu covid-19. El a stat intubat mai mult timp, dar în cele din urmă, organismul lui a cedat astăzi, la orele amiezii. Florin și Ionuț, cei doi fii ai manelistului nu își pot reveni din șoc. La fel și Ana, soția lui, care este distrusă de durere.

Orice vor nepoții mei au la dispoziție. Mă las eu la zero, să fie ei fericiți (…) E o femeie care nu e geloasă pe bărbatul ei. Mă iubește suficient.

Presa a scris în urmă cu câteva zile că Petrică Cercel se află în stare gravă la spital. Familia lui se ruga pentru el în fiecare zi, iar colegii de breaslă și fanii au sperat că își va reveni și va reuși să învingă virusul care face ravagii în toată lumea.

Mulți maneliști și-au arătat regretul față de tragicul eveniment care a îndurerat familia lui Petrică Cercel.

„Dumnezeu să-L ierte pe prietenul și colegul nostru, Petrică Cercel ! Condoleanțe familiei îndurerate”, a fost mesajul lui Costel Biju, prieten al lui Petrică Cercel.

„Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, a spus Sorinel Puștiu.