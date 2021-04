Florin Salam a dat cărțile pe față pentru fanii lui. Toată lumea o să îl iubească mai mult VIDEO

Florin Salam a fost invitatul special al unei ediții de podcast, găzduită de Damian Drăghici. Cei doi au purtat discuții sincere despre prieteni, întâmplări, începuturi, sfârșituri, muzică și umor. Manelistul a vorbit despre gândurile pe care le-a avut în legătura cu încheierea carierei, punct în care a ajuns de mai multe ori de-a lungul timpului.

Îndrăgitul cântăreț de manele Florin Salam a fost prezent în podcastul lui Damian Drăghici, aceasta fiind una dintre puținele sale apariții publice din ultima vreme.

„De multe ori mă gândesc dacă am aflat cine sunt eu. Nu știu! Ce pot să-ți spun, cu siguranță, îmi cunosc sufletul și sunt un om care n-are face rău niciodată. Restul, nu știu dacă o să am timp să învăț să cine sunt. Știu că sunt iubit de oameni, sunt și criticat, dar nu asta contează. Ceea ce știu cu adevărat despre mine e că am un suflet bun”, a spus Florin Salam.