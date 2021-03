De ce a început What’s Up să plângă pe internet. Legătura cu Florin Salam

Florin Salam și What’s Up au lansat piesa ”Primul sărut”, în 20 martie, care a ajuns astăzi pe locul șapte în trenging pe Youtube. Solistul de muzică ușoară a început să plângă într-un Story, pe Instagram, după ce manelistul i-a transmis un mesaj emoționant.

What’s Up a apărut într-un mod inedit în fața fanilor, după ce s-a filmat în timp ce plângea. Cel care i-a adus lacrimi pe obraz a fost Florin Salam. Manelistul l-a felicitat pe colegul său pentru tot ceea ce face în plan muzical. Cuvintele sale l-au atins pe tânărul artist, care, măgulit de laudele primite, a izbucnit în plâns ca un copil.

„Te admir foarte mult. Mă mândresc foarte mult când aud melodii cu noi, în care tu transmiți, nu știu cum să zic, nu am cuvinte”, a spus Florin Salam în mesajul video trimis lui What’s Up.

„După muncă și răsplată, să nu uitați, așa este viața. Am primti astăzi un mesaj de la Florin, am făcut cu el vreo cinci piese, noi nu ne-am văzut nici la clip, nici la studio. A rupt inima în mine, mi-a spus niște vorbe, să-i dea Dumnezeu sănătate. Cine nu îl apreciază și nu e cu el e împotriva mea. Vă pup, vă iubesc”, le-a spus What’s Up admiratorilor săi.