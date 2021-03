Probleme grave pentru Florin Salam! Manelistul a ajuns într-o situație umilitoare

Florin Salam a comis-o grav, de această dată. Manelistul a ajuns într-o situație umilitoare, din cauza unor datorii de acum aproape șase ani. Ce a pățit iubitul Roxanei Dobre și de ce s-a ajuns la tribunal. Pentru ce a fost manelistul dat în judecată.

Roxana Dobre și Florin Salam trec prin momente jenante. Regele manelelor și iubita lui au aflat cea mai cruntă veste de pe acest an. Se pare că artistul are foarte multe datorii, fiind dat în judecată pentru neplătirea unor facturi care valorează mii de euro.

Manelistul și partenera sa de viață au de plătit amenzi usturătoare, care depășesc suna de 2000 de euro, către o bancă de celule stem pentru câteva facturi neachitate de acum șase ani. În anul 2015, Florin Salam și frumoasa Roxana au cumpărat un pachet premium, cu condiția de a plăti lunar suma de 54 de euro, echivalentul a 265 de lei. Conform actelor, cei doi parteneri au de achitat 2500 de euro în 44 de rate egale, la care se adaugă 100 de euro la încheierea contractului.

Din această sumă, Florin Salam ar fi contribuit doar șase luni, după care cântărețul a renunțat. Cu toate acestea, firma respectivă a continuat să trimită facturi, lună de lună, la care a fost adăugată o dobândă de 0,4% pe zi. În mai bine de cinci ani de zile, manelistul a strâns o datorie de 10.000 de lei, pe care compania a cerut-o la tribunal, dându-l în judecată pe celebrul cântăreț.

Florin Salam și Roxana Dobre au încercat să se apere spunând că înștiințările de plată au fost trimise pe adresa veche, ei mutându-se, între timp, la Popești-Leordeni. Artistul și mama copiilor săi au pierdut procesul cu banca de celule de stem și au fost nevoiți, în final, să plătească suma restantă de 2500 de euro.

Probabil una dintre cele mai controversate colaborări din muzica românească a ultimilor ani este acea dintre Florin Salam și What’s Up. pe 20 martie, celebrul manelist și autorul hitului „Taxi” au scos împreună piesa „Primul Sărut”, care se bucură, deja, de un imens succes în mediul online.

What’s Up a declarat că îl apreciază foarte mult pe regele manelelor din România, cel alături de care a pregătit încă cinci piese, pe care le va lansa în curând.

„După muncă și răsplată, să nu uitați, așa este viața. Am primti astăzi un mesaj de la Florin, am făcut cu el vreo cinci piese, noi nu ne-am văzut nici la clip, nici la studio. A rupt inima în mine, mi-a spus niște vorbe, să-i dea Dumnezeu sănătate. Cine nu îl apreciază și nu e cu el e împotriva mea. Vă pup, vă iubesc”, le-a spus What’s Up admiratorilor săi.